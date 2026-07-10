Özgü Kaya'dan Yaz Esintisi: Havuz Pozlarının Ardından Ayna Karşısında Formda Görüntü!

Ekranların duru güzelliği ve başarılı performanslarıyla her zaman takdir toplayan oyuncusu Özgü Kaya yaz sezonunun tadını çıkarmaya ve sosyal medyayı hareketlendirmeye devam ediyor. Yoğun geçen set takviminin yorgunluğunu gözlerden uzak huzurlu bir tatille atan güzel oyuncu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde havuz başında verdiği doğal ve çabasız şıklık barındıran pozlarıyla takipçilerinden tam not alan Kaya bu kez ayna karşısına geçerek iddialı bir video yayınladı.

Ayna Karşısında Çabasız Özgü Kaya Karizması

Oyuncu Özgü Kaya, tatilden paylaşım yaptı.pic.twitter.com/MMxQbdzthJ — Bee Haber (@beehaber) July 10, 2026

Kişisel Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sunduğu mini videoda ayna karşısında özgüvenli ve neşeli halleriyle dikkat çeken Özgü Kaya'nın fit ve formda görüntüsü gözlerden kaçmadı. Yaz sezonuna sıkı bir hazırlıkla girdiği net bir şekilde anlaşılan güzel oyuncunun bu doğal, abartıdan uzak ama bir o kadar da göz kamaştıran estetik karesi dijital dünyada adeta bir beğeni tsunamisi yarattı.

Sosyal Medya Akışına Övgü Yağdı

Milyonlarca hayranı bulunan başarılı aktrisin bu son paylaşımı magazin blogları ve sayfaları tarafından kısa sürede radara alındı. Dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum alan videonun altına hayranları ve ünlü dostları tarafından "Yazın en fit güzeli", "Doğal zarafet" ve "Işıl ışıl parlıyorsun" şeklinde övgü dolu mesajlar yağdırıldı. Set ışıklarından sahil modasına keskin ve başarılı bir geçiş yapan Özgü Kaya ayna karşısındaki bu çabasız güzelliğiyle haftanın en çok konuşulan sosyal medya ve magazin manşetleri arasındaki yerini sarsılmaz bir şekilde aldı.