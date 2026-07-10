Fenomen Uğurlu Ailesi Boşandı! Milyonluk Hesabın Yeni Sahibi Belli Oldu

Instagram'ın ünlü çifti Ceren Cemre Polat ile Burak Uğurlu (Uğurlu Ailesi) anlaşmalı olarak boşandı. 1 milyon takipçili hesabın tüm hakları Ceren Cemre Polat'a kaldı.

Fenomen Uğurlu Ailesi Boşandı! Milyonluk Hesabın Yeni Sahibi Belli Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-07-2026 15:29

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan eğlenceli videoları, samimi aile yaşantıları ve kızlarına dair yaptıkları iç ısıtan paylaşımlarla dijital dünyanın en sevilen profillerinden biri olan Uğurlu Ailesi'nden takipçilerini şoke eden üzücü bir haber geldi. Sosyal medyanın en neşeli, en uyumlu görünen çiftlerinden Ceren Cemre Polat'la Burak Uğurlu evliliklerini resmi olarak sonlandırdıklarını duyurdu. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan ikilinin ani boşanma kararı kadar dijital bir ortaklık haline gelen milyonluk hesabın geleceği de büyük merak konusu oldu.

Avukatları Aracılığıyla Ortak Açıklama

Ayrılık haberlerinin sosyal medyada yayılmasının ardından spekülasyonların önüne geçmek isteyen fenomen çift avukatları aracılığıyla resmi bir açıklama yayınladı. Kararın tamamen ortak bir uzlaşı ve medeni bir iradeyle alındığının altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Evliliğimizi ortak kararımız doğrultusunda anlaşmalı olarak sonlandırmış bulunmaktayız. Sürecin taraflar ve ailelerimiz için hassasiyeti göz önünde bulundurularak, gerçeği yansıtmayan yorum, iddia ve spekülasyonlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

Dijital Çağın Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma davasının protokolünde en çok dikkat çeken ve modern hukukun yeni maddelerinden biri haline gelen detay ise markalaşan sosyal medya hesabının paylaşımı oldu. Bugüne kadar omuz omuza vererek büyüttükleri, ticari iş birliklerinin ve anılarının yer aldığı 1 milyon takipçili Uğurlu Ailesi Instagram hesabının tüm hakları Ceren Cemre Polat'a kaldı.

Böylece dijital çağın en büyük mal paylaşımlarından biri netlik kazanırken Burak Uğurlu'nun hesaptan tamamen çekileceği öğrenildi. Hayatlarında yeni bir sayfası açan ikilinin bu ani ayrılığı ve milyonluk hesabın devri haftanın internet ve magazin dünyasında en çok etkileşim alan başlığı oldu.

 

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