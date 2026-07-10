Ebru Şahin Şehir Hayatına Mola Verdi: Dalından Erik Topladığı Doğal Halleri Büyük Beğeni Topladı

Cedi Osman'ın eşi, ünlü oyuncu Ebru Şahin şehir hayatından kaçıp doğaya sığındı. Bahçede makyajsız haliyle dalından erik toplayan Şahin'in pozlarına beğeni yağdı.

Ebru Şahin Şehir Hayatına Mola Verdi: Dalından Erik Topladığı Doğal Halleri Büyük Beğeni Topladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-07-2026 13:55

Ekranların duru güzelliği, yeteneği ve çabasız tarzıyla her zaman adından söz ettiren başarılı oyuncusu Ebru Şahin bu kez göz alıcı set ışıklarına ve şehir hayatının keşmekeşine kısa bir mola verdi. Milli basketbolcumuz Cedi Osman'la 2022 yılında Kuzey Makedonya'nın Ohrid kentinde nikah masasına oturan ve ardından Çeşme'de rüya gibi bir düğünle hayatını birleştiren ünlü oyuncu parmakla gösterilen mutlu evliliğinin yanı sıra doğal tercihleriyle de takdir toplamaya devam ediyor. Şahin yoğun iş temposunun ardından kendini doğanın huzurlu kollarına bırakarak stres attı.

Sıfır Makyaj, Maksimum Doğallık: Bahçede Erik Keyfi

Şehrin gürültüsünden tamamen uzak yeşillikler içinde huzurlu bir gün geçiren Ebru Şahin tamamen makyajsız, samimi ve çabasız şıklığıyla kamera karşısına geçti. Bir bahçede dalından taze taze yeşil erik topladığı neşeli ve çocuksu anları kişisel Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu doğal yaşam tarzıyla hayran bıraktı. Şahin'in yüzündeki samimi tebessüm ve doğaya olan sevgisi gözlerden kaçmazken bu pozlar dijital dünyada adeta bir tazelik esintisi yarattı.

Sosyal Medyada "Doğal Güzellik" Yorumları Yağdı

Milyonlarca takipçisi bulunan Ebru Şahin'in bu organik ve samimi bahçe günlüğü paylaşıldığı andan itibaren sosyal medya platformlarında yoğun ilgi gördü. Magazin bloglarının ve sayfalarının hızla radarına giren fotoğraflara hayranları tarafından "Doğal güzelliğin tanımı", "Ekranların en samimi yüzü" ve "Aşk yaramış" şeklinde binlerce övgü dolu yorum ve beğeni yağdı. Setlerin iddialı stilinden köy-bahçe hayatının huzuruna keskin ve samimi bir geçiş yapan başarılı aktris bu iç ısıtan yaz kareleriyle haftanın en çok konuşulan sosyal medya manşetleri arasındaki yerini aldı.

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