Ankara'daki NATO Zirvesinde Gastronomi Rüzgarı: Kenan Erçetingöz Tüm Detaylarıyla Anlattı

Kenan Erçetingöz Ankara'daki NATO zirvesinde yemek fotoğrafı yasağını şef Fatih Tutak'ın deldiğini açıkladı. Trump'ın Türk şefin dana kaburgasını çok beğendiği belirtildi.

Ankara'daki NATO Zirvesinde Gastronomi Rüzgarı: Kenan Erçetingöz Tüm Detaylarıyla Anlattı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-07-2026 16:22

Duayen gazeteci Kenan Erçetingöz Ankara'da gerçekleştirilen tarihi NATO zirvesine dair perde arkasında kalan çok konuşulacak bir gastronomi başarısını gün yüzüne çıkardı. Kişisel Instagram hesabının hikaye bölümünden çarpıcı açıklamalarda bulunan Erçetingöz dünya liderlerinin ağırlandığı zirvede Türk şeflerin imza attığı mutfak zaferini ve zirvedeki katı fotoğraf yasağının nasıl delindiğini detaylarıyla takipçileriyle paylaştı.

Türkiye'nin uluslararası arenadaki gururu olan Michelin yıldızlı şeflerin dünya liderlerine, First Lady'lere ve küresel medyaya adeta bir lezzet şöleni yaşattığını belirten Erçetingöz şeflerin menülerini ve zirvedeki o hareketli anları tek tek anlattı.

Trump Dana Kaburgaya Hayran Kaldı

Kenan Erçetingöz'ün aktardığı detaylara göre; Türkiye'nin tek 2 Michelin yıldızlı şefimiz Fatih Tutak zirvede doğrudan dünya liderlerinin menüsünü üstlendi. Taş fırın pideden Kayseri mantısına, zeytinyağlı sebze soteden deniz levreği ve ağır ateşte pişmiş dana kaburgaya kadar uzanan tatlı olarak ise Sütlü Nuriye ile taçlanan bu özel seçki liderlerden tam not aldı. Hatta ABD Başkanı Donald Trump'ın şef Fatih Tutak'ın hazırladığı dana kaburgayı o kadar çok beğendiği ve hayran kaldığı öğrenildi ki bu lezzetin Beyaz Saray menüsüne de eklenmesini bizzat talep ettiği iddia edildi.

Lider Eşlerine ve Heyetlere 7 Yöreden Lezzet Şöleni


Osman Sezener

Zirvenin diğer bölümlerinde ise Osman Sezener ve Sinem Özler rüzgarı esti. Od Urla'nın şefi ve sahibi Osman Sezener dünya liderlerinin eşlerine (First Lady'lere) ve uluslararası medyaya 7 yöreden 7 meze başlangıcıyla asil bir sunum yaptı. Sezener'in menüsünde; Ege kabak ezmesinden Erzincan tulumuna, İç Anadolu tarhana humusundan Urla enginarına, Anadolu usulü kabak çiçeği dolmasından Sarıkız mantarına kadar Anadolu'nun tüm zenginliği yer aldı. Michelin yıldızlı bir diğer başarılı şefimiz Sinem Özler ise NATO heyetine hazırladığı özel yemeklerle Türk mutfağının gerçek lezzetlerini dünyaya çabasız bir zarafetle tanıttı.

Fotoğraf Yasağını Fatih Tutak Deldi



Fatih Tutak

Duayen gazeteci Erçetingöz zirveye damga vuran asıl dijital krizi ve yasağın nasıl son bulduğunu ise şu sözlerle açık sözlülükle ifade etti:

"Peki NATO zirvesindeki yemeklerin fotoğrafları yayınlanması yasakken nasıl oldu da fotoğraflar paylaşıldı? Fatih Tutak yasağı dinlemedi ve arka arkaya yayınlamaya başlayınca diğer şeflerimiz de yayınladı. Bence de çok iyi oldu. Herkes gördü, keşke her zaman böyle yapılsa ve tanıtım olsa. Türk lezzetleri o kadar güzel tanıtıldı ki dünya liderleri yemeğe doyamadı. Buradan 3 şefimizi de tebrik ediyorum. Harikasınız, ellerinize emeğinize sağlık."

Katı güvenlik protokollerine ve fotoğraf yasaklarına rağmen şeflerin bu lezzetleri dünya ile paylaşma konusundaki cesur adımları sayesinde Türk gastronomisi küresel boyutta eşsiz bir dijital etkileşim yakaladı. Kenan Erçetingöz'ün bu çarpıcı kulis paylaşımları kısa sürede hem gastronomi hem de lifestyle dünyasında haftanın en çok konuşulan en iddialı manşetleri arasında yerini aldı.

 


Sinem Özler

Benzer Haberler
Bir Yılda 22 Kilo Veren Emel Müftüoğlu'nun Son Hâli Gündem Oldu Bir Yılda 22 Kilo Veren Emel Müftüoğlu'nun Son Hâli Gündem Oldu
Aşk Tesadüfleri Sever 3'ün Çekimleri Başladı: Günsür ve Özkan Başrolde Aşk Tesadüfleri Sever 3'ün Çekimleri Başladı: Günsür ve Özkan Başrolde
Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau Katy Perry’nin Klibinde Dans Etti! Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau Katy Perry’nin Klibinde Dans Etti!
Oya Germen ile Neco Otuz İki Yıl Sonra İlk Kez Aynı Fotoğraf Karesinde Yer Aldı! Oya Germen ile Neco Otuz İki Yıl Sonra İlk Kez Aynı Fotoğraf Karesinde Yer Aldı!
Serkay Tütüncü'den Doğum Gününde Zeynep Bastık'a: Serkay Tütüncü'den Doğum Gününde Zeynep Bastık'a: "Gelecekteki Eşim!"
Ricky Martin Özel Jetiyle İstanbul'a İndi: Şov Yarın Akşam! Ricky Martin Özel Jetiyle İstanbul'a İndi: Şov Yarın Akşam!
ÇOK OKUNANLAR
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'a Destek Mesajı!
  • 04-07-2026 11:08

Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'a Destek Mesajı!

Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in Ege Tatili Tam Gaz Devam Ediyor
  • 06-07-2026 09:26

Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in Ege Tatili Tam Gaz Devam Ediyor

Manifest Üyesi Mina Solak'ın Sevgilisi Tuna Gezgin Kafa Karıştırdı:
  • 08-07-2026 10:34

Manifest Üyesi Mina Solak'ın Sevgilisi Tuna Gezgin Kafa Karıştırdı: "İki Ciddi İlişki Yaşadım, Yürümedi"

Dilan Polat Pes Etmiyor: Yeni Reklamlar İçin Çalışanlarının Hesaplarını Kullandı
  • 07-07-2026 16:33

Dilan Polat Pes Etmiyor: Yeni Reklamlar İçin Çalışanlarının Hesaplarını Kullandı

Kıvanç Tatlıtuğ'un Gençlik Fotoğrafı Ortalığı Karıştırdı
  • 06-07-2026 21:37

Kıvanç Tatlıtuğ'un Gençlik Fotoğrafı Ortalığı Karıştırdı