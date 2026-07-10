Duayen gazeteci Kenan Erçetingöz Ankara'da gerçekleştirilen tarihi NATO zirvesine dair perde arkasında kalan çok konuşulacak bir gastronomi başarısını gün yüzüne çıkardı. Kişisel Instagram hesabının hikaye bölümünden çarpıcı açıklamalarda bulunan Erçetingöz dünya liderlerinin ağırlandığı zirvede Türk şeflerin imza attığı mutfak zaferini ve zirvedeki katı fotoğraf yasağının nasıl delindiğini detaylarıyla takipçileriyle paylaştı.

Türkiye'nin uluslararası arenadaki gururu olan Michelin yıldızlı şeflerin dünya liderlerine, First Lady'lere ve küresel medyaya adeta bir lezzet şöleni yaşattığını belirten Erçetingöz şeflerin menülerini ve zirvedeki o hareketli anları tek tek anlattı.

Trump Dana Kaburgaya Hayran Kaldı

Ankara'daki NATO Zirvesinde Gastronomi Rüzgarı: Kenan Erçetingöz Tüm Detaylarıyla Anlattı pic.twitter.com/sAOA7QEMgb — Gecce.com (@geccecom) July 10, 2026

Kenan Erçetingöz'ün aktardığı detaylara göre; Türkiye'nin tek 2 Michelin yıldızlı şefimiz Fatih Tutak zirvede doğrudan dünya liderlerinin menüsünü üstlendi. Taş fırın pideden Kayseri mantısına, zeytinyağlı sebze soteden deniz levreği ve ağır ateşte pişmiş dana kaburgaya kadar uzanan tatlı olarak ise Sütlü Nuriye ile taçlanan bu özel seçki liderlerden tam not aldı. Hatta ABD Başkanı Donald Trump'ın şef Fatih Tutak'ın hazırladığı dana kaburgayı o kadar çok beğendiği ve hayran kaldığı öğrenildi ki bu lezzetin Beyaz Saray menüsüne de eklenmesini bizzat talep ettiği iddia edildi.

Lider Eşlerine ve Heyetlere 7 Yöreden Lezzet Şöleni



Osman Sezener

Zirvenin diğer bölümlerinde ise Osman Sezener ve Sinem Özler rüzgarı esti. Od Urla'nın şefi ve sahibi Osman Sezener dünya liderlerinin eşlerine (First Lady'lere) ve uluslararası medyaya 7 yöreden 7 meze başlangıcıyla asil bir sunum yaptı. Sezener'in menüsünde; Ege kabak ezmesinden Erzincan tulumuna, İç Anadolu tarhana humusundan Urla enginarına, Anadolu usulü kabak çiçeği dolmasından Sarıkız mantarına kadar Anadolu'nun tüm zenginliği yer aldı. Michelin yıldızlı bir diğer başarılı şefimiz Sinem Özler ise NATO heyetine hazırladığı özel yemeklerle Türk mutfağının gerçek lezzetlerini dünyaya çabasız bir zarafetle tanıttı.

Fotoğraf Yasağını Fatih Tutak Deldi





Fatih Tutak

Duayen gazeteci Erçetingöz zirveye damga vuran asıl dijital krizi ve yasağın nasıl son bulduğunu ise şu sözlerle açık sözlülükle ifade etti:

"Peki NATO zirvesindeki yemeklerin fotoğrafları yayınlanması yasakken nasıl oldu da fotoğraflar paylaşıldı? Fatih Tutak yasağı dinlemedi ve arka arkaya yayınlamaya başlayınca diğer şeflerimiz de yayınladı. Bence de çok iyi oldu. Herkes gördü, keşke her zaman böyle yapılsa ve tanıtım olsa. Türk lezzetleri o kadar güzel tanıtıldı ki dünya liderleri yemeğe doyamadı. Buradan 3 şefimizi de tebrik ediyorum. Harikasınız, ellerinize emeğinize sağlık."

Katı güvenlik protokollerine ve fotoğraf yasaklarına rağmen şeflerin bu lezzetleri dünya ile paylaşma konusundaki cesur adımları sayesinde Türk gastronomisi küresel boyutta eşsiz bir dijital etkileşim yakaladı. Kenan Erçetingöz'ün bu çarpıcı kulis paylaşımları kısa sürede hem gastronomi hem de lifestyle dünyasında haftanın en çok konuşulan en iddialı manşetleri arasında yerini aldı.



Sinem Özler