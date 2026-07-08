Özgü Kaya Paylaştı! Tatil Karelerine Beğeni Yağdı

Yaz sezonunu fırsat bilen ünlü isimlerden biri de Özgü Kaya oldu. Başarılı oyuncu yoğun geçen çalışma temposuna kısa bir mola vererek tatilin keyfini çıkarmaya devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Kaya havuz başında verdiği yeni pozları takipçileriyle paylaşınca kısa sürede gündem olmayı başardı.

Havuz Keyfini Takipçileriyle Paylaştı

26 yaşındaki oyuncu sıcak yaz günlerinde bol bol güneşlenip havuzun serin sularında vakit geçirdi. Tatilden renkli anlarını da ihmal etmeyen Kaya objektif karşısına geçerek peş peşe kareler paylaştı.

Özellikle havuz içinde verdiği pozlar sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti. Doğal tavırları ve enerjik halleriyle beğeni toplayan oyuncunun paylaşımları binlerce kişi tarafından yorumlandı.

Fit Görünümü Gözlerden Kaçmadı

Özgü Kaya'nın paylaşımlarında en çok konuşulan detaylardan biri de fit görüntüsü oldu. Yaz stilini sade ama şık parçalarla tamamlayan oyuncu takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.

Hayranları hem doğal güzelliğine hem formunu koruyan görüntüsüne dikkat çekerken paylaşımın altı kısa sürede beğeni mesajlarıyla doldu. Tatil enerjisini yansıtan kareler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Tek Cümleyle Gündem Oldu

Oyuncu paylaştığı fotoğraflara uzun açıklamalar yazmak yerine oldukça kısa ve samimi bir not eklemeyi tercih etti. "Özgüş Tatilde" mesajıyla yaptığı paylaşım takipçilerinin yüzünü güldürdü.

Yazın tadını çıkardığı her anı sevenleriyle paylaşmayı sürdüren Özgü Kaya'nın yeni tatil karelerinin de önümüzdeki günlerde sosyal medyada konuşulmaya devam etmesi bekleniyor. Oyuncunun hem enerjisi hem de doğal paylaşımları hayranlarından tam not almaya devam ediyor.