Deniz Baysal Ve Barış Yurtçu İçin Yolun Sonu Mu?

Magazin dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden Deniz Baysal ve Barış Yurtçu hakkında uzun süredir konuşulan ayrılık iddiaları bu kez çok daha ciddi bir boyuta taşındı. Edinilen bilgilere göre Deniz Baysal eşi Barış Yurtçu ile yollarını resmen ayırmak için mahkemeye başvurdu. Yaklaşık yedi yıl önce nikâh masasına oturan çiftin evliliğinde yaşanan bu gelişme hayranlarını da şaşırttı.

Boşanma Süreci Resmen Başladı

İddiaya göre Deniz Baysal hafta başında İstanbul Adliyesi'ne giderek boşanma davasını açtı. Dava dilekçesinde fikir ayrılıkları ve ilgisizlik gerekçelerinin yer aldığı öne sürüldü. Oyuncunun bu süreçte ortak yaşadıkları evden ayrıldığı da konuşulan bilgiler arasında yer aldı.

Kulislerde dolaşan iddialara göre Baysal sürecin anlaşmalı şekilde ilerlemesini istedi. Ancak Barış Yurtçu'nun boşanmaya sıcak bakmaması nedeniyle dosyanın çekişmeli davaya dönüştüğü öne sürüldü. Ayrıca dava hakkında gizlilik kararı alındığı da belirtiliyor.

Paylaşımlar Dikkat Çekmişti

Boşanma haberinden önce Barış Yurtçu'nun sosyal medya hesabında yaptığı imalı paylaşım da yeniden gündeme geldi. Ünlü müzisyen ilişkilerde güven, hayal kırıklığı ve sevildiğini sanmanın yarattığı kırgınlık üzerine konuştuğu bir videoyu takipçileriyle paylaşmıştı.

Videodaki sözler birçok kişi tarafından ilişkisindeki sorunlara gönderme olarak yorumlanmış ancak o dönemde çift cephesinden herhangi bir açıklama gelmemişti.

Takipten Çıkmadılar

Tüm bu gelişmelere rağmen dikkat çeken bir ayrıntı da sosyal medya hesaplarında ortaya çıktı. Deniz Baysal ile Barış Yurtçu'nun hâlâ birbirlerini takip ettiği ve birlikte paylaştıkları fotoğrafları hesaplarından kaldırmadıkları görüldü.

Şimdilik iki taraftan da resmi bir açıklama yapılmış değil. Bu nedenle boşanma sürecine ilişkin tüm detayların mahkeme süreci ilerledikçe netlik kazanması bekleniyor. Magazin dünyasının yakından takip ettiği bu ayrılık haberinin önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerle gündeme gelmesi sürpriz olmayacak gibi görünüyor.