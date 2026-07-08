Asena'nın Çiftlik Pozları Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

İstanbul'u geride bırakıp Yalova'da çiftlik hayatına başlayan Asena'nın minik kuzusuyla yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Asena'nın Çiftlik Pozları Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-07-2026 20:31

Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden Asena artık bambaşka bir hayat yaşıyor. İstanbul'un yoğun temposunu geride bırakan ünlü isim sevgilisi Kani Kudu ile birlikte Yalova'daki çiftlikte sakin ve doğayla iç içe bir yaşam sürüyor. Günlerini hayvanlarla geçiren Asena'nın son paylaşımı ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Minik Kuzusuyla Dikkat Çeken Paylaşım

Asena Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda evinin salonunda koltukta uyuyan minik kuzusunu takipçilerine gösterdi. Sevgiyle kuzuyu öpen ve sarılan ünlü isim paylaşımına "Kızımı öpmelere doyamadım" notunu ekledi.

Bu samimi kareler kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçileri de "Ne kadar doğal", "Çok huzurlu görünüyorsun" ve "Hayat sana çok yakışmış" yorumları yaptı.

Doğayla İç İçe Yepyeni Bir Düzen

Asena daha önce verdiği röportajlarda çiftlik hayatını çok sevdiğini sık sık dile getirmişti. Koyunlar, kuzular, keçiler, köpekler ve diğer hayvanlarla ilgilenmenin kendisine büyük mutluluk verdiğini söyleyen ünlü isim evine mümkün olduğunca doğal olmayan hiçbir ürünü sokmamaya özen gösterdiğini anlatmıştı.

Çiftlikte üretilen süt, yoğurt ve peynir gibi ürünleri tüketen Asena, doğayla iç içe yaşamanın kendisine huzur verdiğini ifade ediyor. Hatta hayvanlarından "çocuklarım" diye bahsetmesi de takipçilerinin en çok dikkatini çeken detaylardan biri oluyor.

Aşk Hayatında Da Mutlu Günler Yaşıyor

Yalovalı iş insanı Kani Kudu ile mutlu bir ilişki sürdüren Asena hayatındaki en önemli şeyin sevgi, saygı ve güven olduğunu söylüyor. Sevgilisi de yaptığı açıklamalarda Asena'nın hayatını güzelleştirdiğini dile getirerek ona olan sevgisini gizlememişti.

Bir yandan çiftlik yaşamının tadını çıkaran Asena diğer yandan müzik çalışmalarını da sürdürüyor. Dans yerine artık şarkılarıyla sahneye çıkmayı hedefleyen ünlü isim hem özel hayatındaki mutluluğu hem doğal yaşam tarzıyla son dönemde magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

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