Özgü Kaya, Bodrum'da tatil sezonunu açtı

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve geçtiğimiz sezon final yapan 'Üç Kız Kardeş' dizisinin başrol oyuncusu Özgü Kaya, yaz sezonunun açılmasıyla birlikte Bodrum'u tercih eden ünlüler arasında yer aldı. Haziran 2022'de Burak Serdar Şanal ile olan 3 yıllık ilişkisini sonlandıran Kaya, şimdilerde Eren Ören ile aşk yaşıyor.

Yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için Bodrum'a giden güzel oyuncu, tatilin keyfini çıkarmaya başladı. Şezlongunda uzanarak senaryo okuyan Kaya, kabanasının önünde oturarak manzaranın tadını çıkardı. Sıcaktan bunalan Özgü Kaya, denize girerek tatil sezonunu açmış oldu. Siyah bikinisi ve fit haliyle dikkat çeken oyuncu, tatilin tadını doyasıya çıkarıyor.

Özgü Kaya'nın Bodrum'daki bu huzur dolu anları, hayranları tarafından da büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncu, yaz sezonunu Bodrum'un eşsiz güzellikleriyle karşılayarak enerji depolamaya devam ediyor