Feyza Altun Eşinin Mesajlarını İfşa Etti: "10 Yılımı Verdiğim Adam Beni Aldattı!"

Ünlü avukat ve sosyal medyadaki çıkışlarıyla sık sık adından söz ettiren Feyza Altun özel hayatıyla ilgili yaptığı peş peşe sarsıcı paylaşımlarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Yıllardır İlker Sungurlar ile bir araya gelip ayrıldığı çalkantılı ilişkisini gözler önünde yaşayan Altun bu kez eşinin kendisini aldattığını öne sürerek özel mesajlarını sosyal medyada ifşa etti.

"Beni İki Ay Boyunca Kandırdı"

Instagram hesabından saatler süren bir paylaşım maratonu başlatan Feyza Altun eşi İlker Sungurlar'a ait olduğunu belirttiği mesajları takipçileriyle paylaştı. Yaklaşık iki aydır kandırıldığını ve Sungurlar'ın hayatında başka bir kadın olduğunu iddia eden ünlü avukat eşinin kendisine "İşteyim kimseyle değilim" diyerek yalan söylediğini belirtti.

Paylaştığı ekran görüntüleri üzerinden isyan eden Altun karşı tarafın kendisini oyalamaya çalıştığını ifade ederek şu dikkat çekici notu düştü:

"Bir karı bulmuş, 2 ay olmuş. Bana diyor ki ben yoluma bakmadım. Bir de hala beni ikna etmeye çalışıyor. Beni böyle böyle iki ay kandırdı, ben de inandım."

"On Yılımı Verdiğim Adam İlişkimizi Böyle Bitirdi"

Geçmişte evlenip boşanan ardından yeniden bir araya gelerek ilişkilerine ikinci bir şans veren çiftin geçmişine vurgu yapan Feyza Altun yaşananların ardından 10 yıllık birlikteliğin bittiğini duyurdu. İlker Sungurlar ile çekilen eski bir romantik fotoğrafını paylaşan ünlü isim duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"On yılımı verdiğim, her şeyden çok sevdiğim adam ilişkimizi böyle bitirdi dostlar. Üstelik beni hiç sevmediğini söylemiş. Böylece bitti."

Paylaşımlarının ardından kendi fotoğrafına yer vererek güçlü duruşunu vurgulayan Altun "Unutulmasın ki bana hiçbir şey olmaz" mesajını verdi. Yıllara yayılan gelgitli ilişkisiyle bilinen çiftin bu sarsıcı ayrılığının ardından İlker Sungurlar cephesinden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.