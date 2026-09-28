Melis İşiten'den Yıllar Sonra Gelen Vicdan Azabı İtirafı: "O Otelde Kalmak İstemeseydim..."

Başarılı oyunculuğu, sahne projeleri ve neşeli kişiliğiyle tanınan Melis İşiten, bu kez Ayşe Arman'ın programında yaptığı çarpıcı itiraflarla magazin gündeminin merkezine yerleşti. 2022 yılında yaşanan ve üç arkadaşının hayatını kaybettiği feci trafik kazasının detaylarını ilk kez bu kadar net anlatan ünlü oyuncu o günden beri kalbinden atamadığı vicdan azabını ve yaşadığı travmayı gözyaşlarıyla paylaştı.

"Otel Kötü Olduğu İçin Ayrılmak İstemiştim"

Melis İşiten, 2022 yılında tiyatro ekibiyle birlikte Amasya'da geçirdiği trafik kazası hakkında:



"O zamanki patronum Tolga, Allah rahmet eylesin, 'Melis, sen kalamazsan çıkalım' dedi. O da lüksüne düşkündü. 'Bu otelde kalmak istemiyorum' dedim. 45 dakikalık bir yol gittiğimiz… pic.twitter.com/tXANRNt0ag — Populicc (@populicc) September 27, 2026

21 Kasım 2022 tarihinde sahne arkadaşlarıyla birlikte çıktıkları Baş Belası oyununun Anadolu turnesi dönüşünde Amasya'da geçirdikleri kaza Türk tiyatro camiasını yasa boğmuştu. Kazada dönemin menajeri Tolga Güleryüz, Özgür Karataş ve Burak Topçu yaşamını yitirirken Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci yaralı olarak kurtulmuştu.

Kazadan sağ kurtulan ve araç içerisindeki tek kadın oyuncu olan Melis İşiten o geceye dair bilinmeyenleri anlattı. Menajeri Tolga Güleryüz'ün kendisine "Melis sen bu otelde kalamazsın, çıkalım" dediğini belirten İşiten yıllardır içini kemiren o suçu şu sözlerle dile getirdi"

"O otelde kalmak istemediğimi söylemeseydim bu yaşanmayacaktı diye düşünüyorum."

"Öyle Bir Sessizlik Oldu ki Herkes Öldü Zannettim"

Aracın en arka sağ koltuğunda oturduğunu ve kaza anında bilincini hiç kaybetmeyen tek kişi olduğunu ifade eden ünlü oyuncu o korkunç anları hafızasından silemediğini söyledi:

"Çok hızlı viraja giriyor. Benim önümdeki 3 kişi öldü. Bilinci kaybolmayan tek insandım. Her şeyi hatırlıyorum. Öyle bir sessizlik oldu, herkes öldü zannettim."

Yaşadığı büyük travmanın ardından uzun süre yoğun terapi desteği aldığını, ailesinin ve dostlarının desteğiyle ayakta durmaya çalıştığını belirten 37 yaşındaki Melis İşiten o kara geceyi ve kaybettiği arkadaşlarını asla unutamadığını gösteren bir adım atarak kazanın tarihini koluna dövme yaptırdığını da sözlerine ekledi.