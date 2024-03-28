Özge Özpirinçci'nin yeni imajı tartışma yarattı: "Alışamadım"

Abartıdan uzak duran ve daima doğallığı tercih eden Özge Özpirinçci, kaşlarını şekillendirmeyi ve saçlarını boyatmayı reddederdi. Ancak ünlü isim, uzun bir süre sonra bu kuralını bozarak imajında değişiklik yaptı. Saçlarının ön kısmını farklı bir renge boyatan güzel oyuncu, bu değişiklik sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Bazıları Özpirinçci'nin yeni saç rengini çok beğenirken, diğerleri doğal halinin daha uygun olduğunu savundu.

Televizyon ekranlarının sevilen yüzlerinden biri olan Özge Özpirinçci, yeni saç stiliyle çektiği bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Oyuncu, paylaşımına "Bu saç rengine bir türlü alışamadım" notunu ekledi.