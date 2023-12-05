Özge Özpirinçci'nin tarzına olay yorum: 'Sütyen reklamı vermedikleri için mi?'

Alina Boz ile Umut Evirgen'in düğününde nikah şahidi olan Özge Özpirinçci, tarzıyla dikkat çekti. Özpirinçci'nin bu görünümü, geniş bir yorum yelpazesiyle karşılandı.

Ünlü oyuncu Umut Evirgen ile Alina Boz, romantik ilişkileriyle tanınan isimlerden biri olmuştu ve çift evlilik kararı aldı. Düğünde Umut Evirgen'in nikah şahidi olan Özge Özpirinçci'nin özgün tarzı dikkatleri çekti. Özpirinçci, Halas Gemisi'ndeki törende mavi bir elbise tercih ederek iddialı bir görünüm sergiledi.

Düğünün ardından paylaştığı pozlarla takipçileriyle buluşan Özge Özpirinçci, çeşitli yorumlara maruz kaldı. Bir takipçinin, "Sütyen reklamı vermedikleri için mi sütyen tercih etmediniz?" yorumu, dikkat çeken yorumlardan biriydi.