Özge Özpirinçci ve Salih Bademci, “Sakıncalı” Dizisinde Yeniden Bir Arada

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci, Gold Film’in yeni dizisi “Sakıncalı” için yeniden bir araya geliyor. Yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün oturacak.

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci, “Sakıncalı” Dizisinde Yeniden Bir Arada
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 29-07-2025 14:24

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci, 2021 yılında başrolü paylaştıkları “İlk ve Son” dizisinin ardından ikinci kez aynı projede buluşmaya hazırlanıyor. Kod adı “Sakıncalı” olan dizinin hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Gold Film imzası taşıyan ve Faruk Turgut’un yapımcılığını üstlendiği proje, NOW ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Arda Sarıgün Yönetmen Koltuğunda

Merakla beklenen dizinin senaryosunu Ayça Üzüm kaleme alıyor. Son olarak yönetmen koltuğuna Arda Sarıgün’ün oturacağı kesinleşti. Güçlü kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle dikkat çeken dizi, sezonun en iddialı yapımları arasında gösteriliyor.

Güçlü Kadın Hikâyesi

Dizide Özge Özpirinçci, çocuğunun intikamını almak için zorlu bir mücadeleye girişen Süreyya karakterine hayat verecek. Partneri için ise Salih Bademci ile görüşmeler sürüyor. İkilinin yeniden bir araya gelmesi, izleyicilerde büyük bir merak uyandırdı.

“İlk ve Son” Başarısı Tekrar Edecek mi?

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin 2021 yılında birlikte rol aldığı “İlk ve Son” dizisi büyük beğeni toplamıştı. Şimdi aynı uyumun “Sakıncalı” projesinde tekrar yakalanıp yakalanmayacağı şimdiden konuşuluyor. Sosyal medyada dizinin konusu ve kadrosu hakkında büyük bir beklenti oluşmuş durumda.

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