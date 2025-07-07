Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk’ün Bodrum tatiline Tatlıtuğ ailesi de katıldı

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, eşi Burak Yamantürk ve kızları Mercan, yaz sezonunu Bodrum Yalıkavak’ta açtı. Ailecek çıktıkları bu keyifli tatile, yakın dostları Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe Tatlıtuğ da eşlik etti. Kalabalık grupları ve enerjik halleriyle dikkat çeken ikili, gün boyu eğlenceli anlar yaşadı.

Plajda spor ve eğlence bir aradaydı

Sabah saatlerinde Yalıkavak’taki bir plajda görüntülenen Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, güne spor yaparak başladı. Kumsalda kısa bir yürüyüş yapan çift, ardından raketlerini ellerine alarak oyun oynadı. Yaz güneşinin tadını çıkaran ikili, neşeli tavırlarıyla çevredekilerin ilgisini topladı.

Bir süre sonra sıcaktan bunalan Özge ve Burak çifti, kendilerini serin Ege denizine bıraktı. Mercan ise annesiyle babasını izlerken keyifli anlar yaşadı. Ünlü çiftin doğallığı ve enerjisi, tatilin ne kadar huzurlu geçtiğini gözler önüne serdi.

Başak Dizer bikinisiyle ilgi odağı oldu

Gün boyunca arkadaş grubuyla vakit geçiren çiftin yanına Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe de katıldı. Başak Dizer, deniz keyfi sonrası arkadaşlarıyla sohbet ederken giydiği siyah ve beyaz detaylı bikinisini yakın dostlarına gösterdi. O anlar objektiflere doğal bir şekilde yansıdı.

Kalabalık grubun samimi halleri ve doğal anları, yazın sıcaklığını daha da hissettirdi. Özge Özpirinçci, hem ailesiyle hem de dostlarıyla dolu dolu bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.