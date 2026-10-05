Özge Özpirinçci Tehdit İddiasıyla Savcılığa Koştu!

Özge Özpirinçci ile avukat Nail Gönenli bir süredir devam eden hukuki tartışmayla ilgili yeni bir adım attı. İkilinin oyuncu Kübra Süzgün’ün babası Serkan Süzgün hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ve mahkemeden korunma talep ettiği belirtildi.

Özpirinçci ve Gönenli, Süzgün tarafından kendilerine yönelik ağır suçlamalar ve hakaretler yöneltildiğini son olarak da üçüncü kişiler aracılığıyla ölüm tehdidi aldıklarını ileri sürdü.

Gerilim Daha da Büyüdü

Özge Özpirinçci ve Nail Gönenli’nin iddiasına göre Serkan Süzgün hakkında devam eden ceza davası ve soruşturmalara rağmen söz konusu eylemlerini sürdürdü. İkili yaşananlar nedeniyle kendilerini ciddi bir tehdit altında hissettiklerini ve kamuoyu önünde itibarlarının zarar gördüğünü savundu.

Bu nedenle savcılığa başvuran Özpirinçci ve Gönenli aynı zamanda mahkemeden kendileri için koruma talep etti. Böylece daha önce sosyal medyada başlayan tartışma, yeni bir hukuki sürece taşınmış oldu.

Tartışmanın Geçmişi Neye Dayanıyor?

Yaşananların geçmişi ise yıllar önce çekilen bir reklam filmine kadar uzanıyor. “Kadın” dizisinde çocuk yaşta rol alan Kübra Süzgün ve ailesi eski bir reklam filmindeki fotoğraflarının izinsiz kullanıldığını belirterek hukuki bir süreç başlatmıştı.

Bu süreçte taraflar arasında yaşanan anlaşmazlık zaman içinde daha da büyüdü. Kübra Süzgün ise daha önce gözyaşları içinde yayınladığı bir videoda Özge Özpirinçci ve Nail Gönenli’yi hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

Kübra Süzgün Yardım İstemişti

Süzgün söz konusu videosunda kendisinin ve ailesinin tehdit altında olduğunu iddia ederek yardım çağrısında bulunmuştu. Özge Özpirinçci ile Nail Gönenli’nin ise kendilerini çetelere ve dolandırıcılara yem ettiğini öne sürmüştü.

Şimdi ise karşı taraftan suç duyurusu ve koruma talebi geldi. Böylece yıllardır devam eden tartışma tarafların karşılıklı iddialarıyla yeni bir hukuki boyuta taşınmış oldu.