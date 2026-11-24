Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Yılmaz Güney’in yıllardır tartışılan cinayet dosyası, aradan geçen 50 yılın ardından yeniden gündemde. 1974 yılında hakim Safa Mutlu’nun hayatını kaybettiği olay nedeniyle yargılanan ve 1976’da cinayet suçundan mahkum edilen Güney’le ilgili ortaya çıkan eski bir mektup, tartışmaları yeniden alevlendirdi. Üstelik mektubun öldürülen hakimin eşi Nuran Mutlu tarafından yazıldığı belirtiliyor.

50 Yıllık Dosya Yeniden Açılıyor mu?

Yılmaz Güney, 1974 yılında Adana’nın Yumurtalık ilçesinde yaşanan ve hakim Safa Mutlu’nun silahla vurularak hayatını kaybettiği olayın ardından yargılanmıştı. 1976 yılında cinayet suçundan mahkum edilen sanatçı, 1981’de cezaevinden izinli çıktıktan sonra yurt dışına gitmiş, 1984 yılında Fransa’da hayatını kaybetmişti.

Aradan yıllar geçmesine rağmen Güney ailesi, davanın yeniden değerlendirilmesi için hukuki mücadele başlattı. Fatoş Güney ve çocukları, 2024 yılında yeniden yargılama ve Safa Mutlu’nun mezarının açılarak incelenmesi talebinde bulundu. Ancak Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi bu talebi reddetti. Üst mahkemeden de sonuç alamayan aile, dosyayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıdı.

1976 Tarihli Mektupta Dikkat Çeken Sözler

Dosyanın en çarpıcı ayrıntısı ise 10 Ocak 1976 tarihli bir mektup oldu. Öldürülen hakim Safa Mutlu’nun eşi Nuran Mutlu tarafından yazıldığı belirtilen mektupta, “O zamanlar keşke hadiseyi görmediğimi söyleseydim” ifadesi yer alıyor.

Güney ailesinin avukatı Bişar Abdi Alınak, bu sözlerin Nuran Mutlu’nun olay anını görmediğine rağmen mahkemede gördüğünü söylediğini ortaya koyduğunu savunuyor. Mektubun ve zarfın üzerindeki yazıların Nuran Mutlu’ya ait olduğu da üç kişilik bilirkişi heyetince tespit edildi.

AİHM Sürecinde Yeni Belgeler

Aile, mektubun yanı sıra otopsi raporları, tanık ifadeleri ve balistik incelemeleri de başvuruya ekledi. Meşru müdafaa iddiasının yeniden değerlendirilmesini isteyen aile, mezarın açılmasını da talep ediyor. Ancak AİHM başvurusu henüz mahkumiyet kararının değiştiği ya da Güney’in aklandığı anlamına gelmiyor. Yarım asırlık dosyada gözler şimdi hukuki sürecin nasıl ilerleyeceğinde.