TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasıyla tanınan ve bir dönem 7 milyonluk villasıyla gündeme gelen Güzide Mertcan uzun süren sessizliğini bozdu. Restoran işletmeciliğini sürdüren Güzide Mertcan bu kez aşk ve dram unsurlarını bir araya getirdiği romanıyla dikkat çekti. Gözlerden uzak geçen dönemin ardından yeni projesiyle ortaya çıkan Mertcan'ın yayınevinde çekilen kareleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Yayınevinde Sözleşme İmzalaması Sosyal Medyayı Şaşırttı

MasterChef Türkiye'nin ardından lüks yaşamı ve milyonluk eviyle sıkça konuşulan Güzide Mertcan yeni adımıyla takipçilerini şaşırttı. Aşk ve dram temasını harmanlayan bir roman kaleme alan Mertcan yayınevinde sözleşme imzaladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yayınevi ziyaretinden karelerin yayınlanmasının ardından sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Kullanıcılar arasında "Sonuna kadar şaka sandım", "Hayırlı olsun" ve "10 parmağında 10 marifet" gibi ifadeler öne çıktı.

Restoran İşletmeciliğine Devam Ediyor

Yarışma sürecinin ardından gastronomi alanındaki çalışmalarını sürdüren Güzide Mertcan Gaziosmanpaşa'da bulunan restoranıyla işletmeciliğe devam ediyor. Hem mutfak alanındaki faaliyetlerini sürdüren hem de edebiyat dünyasına adım atan Mertcan’ın romanının detayları ve çıkış tarihi merakla bekleniyor.