Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Lizge Cömert'in paylaştığı Ay Yapım imzalı Susuz Yaz dizisinden fragman geldi ve yayın tarihi netleşti. Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yapımın ilk bölümü 1 Aralık Salı akşamı saat 20.00'de yayınlanacak. Tanıtımının yayınlanmasının ardından sosyal medyada kısa sürede gündem olan dizi iddialı oyuncu kadrosu ve salı akşamı rekabetiyle dikkat çekiyor.

Susuz Yaz 1 Aralık Salı Akşamı Saat 20.00'de Başlıyor

#SusuzYaz | 1. Bölüm 2. Tanıtım! “Kıyamet benim içimde!” ???????? #SusuzYaz İlk Bölümüyle 1 Aralık Salı Akşamı saat 20.00’de #KanalD’de .✨ @SusuzYazResmi @KanalD #Ayyapim https://t.co/yYAam7TFnt — AY YAPIM (@ayyapim) November 24, 2026

Kanal D'nin yeni projesi Susuz Yaz, 1 Aralık Salı akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Sektördeki ekonomik koşullar nedeniyle ekibin henüz yayınlanmadan yüzde 15 oranında ücret indirimini kabul ettiği konuşulan yapım fragmanıyla da izleyiciden olumlu geri dönüşler aldı. Fragmanın paylaşılmasının ardından sosyal medyada "Çok güzel iş", "Reytingi bol olsun" ve "Bu dizi tutsun" şeklinde yorumlar öne çıktı.

Salı akşamları ekrana gelecek Susuz Yaz, Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Hamal, Tuzlu Kahve ve Mehmed: Fetihler Sultanı gibi güçlü yapımlarla aynı akşam reyting mücadelesi verecek.