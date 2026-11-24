Şile Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu yargılanan eski Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da aralarında bulunduğu sanıkların davasında şarkıcı Sıla Gençoğlu tanık olarak dinlendi. Şile Bezi Festivali’nde sahne alan ünlü şarkıcının mahkemede verdiği ifade ise gündem oldu. Özellikle konser karşılığında hesabına gönderildiği belirtilen parayla ilgili sözleri dikkat çekti.

Özgür Kabadayı İçin 92 Yıla Kadar Hapis İstemi

Şile Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında hazırlanan iddianamede, 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Rüşvet, irtikap, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik gibi çeşitli suçlamaların yer aldığı davanın 10. duruşması Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra avukatlar da katıldı. Festivalde sahne alan Sıla ise SEGBİS üzerinden bağlanarak tanık sıfatıyla ifade verdi.

Sıla: “Parayla Değil Sanatımla İlgileniyorum”

Mahkemede konser organizasyonlarının genellikle menajeri üzerinden yürütüldüğünü anlatan Sıla, anlaşmaların da organizasyon firmalarıyla yapıldığını söyledi. O dönem menajerinin İsmail Serkan Güner olduğunu belirten şarkıcı, kendisine gönderilen ücreti hatırlamadığını dile getirdi.

2024 yazında 625 bin liralık konser ücretiyle ilgili soruya da net bir yanıt veremeyen Sıla, “Ben parayla ilgilenmiyorum, sanatımla ilgileniyorum” dedi. Konser hizmetini verdikten sonra ödemeyle ilgili kendisine herhangi bir sorun yansımadığını düşündüğünü de ifade etti. Ayrıca yaşananların ardından belediyelerle çalışmama kararı aldığını söyledi.

Diğer Sanıklar da Konser Ücretlerini Anlattı

Duruşmada Babazula grubundan Ümit Adakale, grup olarak 20-25 bin lira civarında ücret aldıklarını ve ödemenin nakit yapıldığını anlattı. Festivalde sahne alan Sena Şener ise Zirve Müzik aracılığıyla 50 bin liraya anlaştığını ve ücretin hesabına gönderildiğini belirtti.