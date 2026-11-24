Eski manken Güzide Duran’dan sevenlerini duygulandıran bir haber geldi. Uzun zamandır oğlu Emir’i göremeyen Duran, sonunda evladına kavuştu. 7 Ekim 2025’ten bu yana ayrı kaldığı oğluna yeniden sarılan ünlü model, yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından paylaştı. Annesinin oğluna kavuşma anına eşlik eden sözleriyse yürek burktu.

Olaylı Boşanma Süreci Gündemden Düşmemişti

1996 Best Model of Turkey birincisi olan Güzide Duran, iş insanı Adnan Aksoy ile yaşadığı evliliği mart ayında resmen noktaladı. Ancak çiftin boşanma süreci oldukça çalkantılı geçmişti. Duran, dava devam ederken çocuklarını göremediğini dile getirmiş ve bu durumdan eski eşi Adnan Aksoy’u sorumlu tutmuştu.

Öte yandan Duran’ın, Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman ile yaşadığı aşk da magazin dünyasında uzun süre konuşulmuştu. Boşanma sürecindeki gelişmeler ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen eski manken için en zor konulardan biri ise çocuklarından ayrı kalmaktı.

Oğluna Sarıldığı Anları Paylaştı

Aradan geçen uzun zamanın ardından Güzide Duran, oğlu Emir’le yeniden bir araya geldi. Kavuşmanın sevincini takipçileriyle paylaşan Duran, 7 Ekim 2025’ten beri beklediği o ana sonunda ulaştığını anlattı.

Ünlü modelin paylaşımındaki sözler, anne özleminin ne kadar derin olduğunu bir kez daha gösterdi. Duran, oğluna sarıldığı, onu kokladığı ve öptüğü halde hasretini dindiremediğini söyledi.

“Bir Anne Evladına Nasıl Doyar ki?”

Duygusal mesajında, “7 Ekim 2025'ten beri hasret kaldığım kalbime bugün yeniden sarıldım” diyen Duran, aralarına zamanın ve mesafelerin girdiğini ancak oğluna duyduğu sevginin hiç değişmediğini vurguladı.

Paylaşımını “Emir'im senden hiç vazgeçmeyeceğim” sözleriyle bitiren Güzide Duran’ın bu mesajı, takipçilerinden büyük ilgi gördü. Oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan eski mankenin sözleri, anne özleminin kolay kolay tarif edilemeyeceğini bir kez daha hatırlattı.