Haluk Bilginer’in söylediği “Türk sineması değil, Türkiye sineması diyelim” sözleri yeniden gündeme gelince tartışmalar da beraberinde geldi. Ünlü oyuncuya bu konuda destek veren isimler ise Hatice Aslan ve Mahir Günşiray oldu. Tiyatro oyunu Anna K’yı izlemeye giden ikili, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlarken tartışmaya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hatice Aslan: “Bu Tartışmalara Gerek Var mı?”

Haluk Bilginer’in sözlerinin yeniden gündeme taşınmasını doğru bulmadığını söyleyen Hatice Aslan, açıklamaların bağlamından koparılarak değerlendirilmesine tepki gösterdi. Aslan, bazı cümlelerin öncesi ve sonrası dikkate alınmadan sunulmasının üzücü olduğunu dile getirdi.

Oyuncu, Ferzan Özpetek ve Fatih Akın gibi yurt dışında yönetmenlik yapan isimleri örnek göstererek konunun farklı kimlikler ve sinema anlayışları üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bilginer’in de aslında “Türk sineması” ifadesini kullandığını hatırlatan Aslan, bu tartışmanın uzatılmasına anlam veremediğini belirtti.

Gazetecilerin, yaşanan tartışmaların Haluk Bilginer’i kırıp kırmayacağı yönündeki sorusuna verdiği yanıt ise oldukça netti. Aslan, “Haluk Bilginer’in ismini bile anarken dikkatli konuşmamız gerekiyor. Özel bir insan” diyerek oyuncuya duyduğu saygıyı dile getirdi. Konunun bu kadar büyütülmesinin kendisini utandırdığını da sözlerine ekledi.

Mahir Günşiray da Bilginer’in Yanında

Mahir Günşiray da tartışmaya katılarak Haluk Bilginer’le konuyu konuştuğunu açıkladı. Bilginer’in farklı röportajlarında defalarca “Türk sineması” dediğini bildiklerini belirten Günşiray, tek bir açıklama üzerinden değerlendirme yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Ünlü oyuncuya göre o röportajın yapıldığı ortam ve koşullar da göz önünde bulundurulmalı. Günşiray, Bilginer’in sözlerinin farklı kimliklerden yönetmenlerin kendilerini Türkiye sineması içinde tanımlayabilmesine yönelik bir yaklaşım olarak anlaşılması gerektiğini ifade etti.

Böylece Hatice Aslan ve Mahir Günşiray, tartışmanın odağındaki Haluk Bilginer’e desteklerini açıkça ortaya koydu.