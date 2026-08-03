Özge Özpirinçci Sessizliğini Bozdu: Kübra Süzgün'ün İddialarına Yanıt Geldi!

Kadın dizisinde birlikte rol alan Özge Özpirinçci ve çocuk oyuncu Kübra Süzgün arasında yaşananlar magazin gündeminde geniş bir yer buldu. Süzgün'ün sosyal medyada gözyaşları içinde yayınladığı videodaki suçlamaların ardından Özpirinçci sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncu resmi Instagram hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yayınlayarak hakkındaki iddialara yanıt verdi ve hukuki süreci başlattığını duyurdu.

Kübra Süzgün'ün Gündem Olan Ağır İddiaları

Kübra Süzgün yayınladığı videoda gözyaşlarına hakim olamayarak Özge Özpirinçci ve ailesini hedef alan ifadeler kullandı. Çocuk oyuncu açıklamasında "7 yıl önce beni ve ailemi çetelere yem ettiler" diyerek kendisinin ve ailesinin tehlikeye atıldığını öne sürdü. Olayın geçmişinde ise Süzgün'ün çocukluk fotoğraflarının 2015 yılında bir marka tarafından izinsiz kullanıldığı iddiası yer alıyor. Baba Serkan Süzgün yürütülen dava süreçlerinde kızının haklarının usulsüz devredildiğini ve mağdur edildiklerini savunuyor.

Özge Özpirinçci'nin Hukuki Hamlesi ve Açıklaması

Ortaya atılan suçlamaların ardından Özge Özpirinçci sosyal medya hesabından detaylı bir metin paylaştı. Oyuncu açıklamasında sürecin hassasiyeti nedeniyle bugüne kadar sustuğunu vurguladı. Özpirinçci paylaşımında doğrudan şu ifadelere yer verdi: "Uzun zamandır hiçbir ilgim ya da dahlim bulunmamasına rağmen akıl dışı bir şekilde içine çekildiğim ancak küçük bir kız çocuğunu korumak ve daha fazla zarar görmesini engellemek amacıyla sessiz kalmayı tercih ettiğim bu süreçle ilgili yeniden açıklama yapma gereği doğmuştur."

"İddiaların Hiçbiri Gerçeği Yansıtmamaktadır"

Açıklamasına devam eden ünlü oyuncu sessizliğinin iddiaları kabul ettiği anlamına gelmediğini belirtti. Konunun bir magazin malzemesi olmadığını aktaran Özpirinçci sözlerini şöyle sürdürdü: "Şahsıma yöneltilen iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Hukuki haklarımın korunması amacıyla gerekli başvuruları yapmış ve ilgili süreçleri başlatmış bulunmaktayım. Bundan sonraki aşamada konuya ilişkin başka bir açıklama yapmayacağım."

Böylece ünlü isim suç duyurusu adımıyla birlikte konuyu yargıya taşıdığını kamuoyuna ilan etti.