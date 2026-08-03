Grup Ayna Solisti Erhan Güleryüz Sahnede Pot Üstüne Pot Kırdı!

Grup Ayna’nın solisti Erhan Güleryüz Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde düzenlenen 24. Ahşap Yat ve Tekne Festivali kapsamında sahneye çıktı. Liman alanında gerçekleşen etkinlikte ünlü sanatçı sevilen şarkılarını seslendirdi. Ancak Güleryüz performansının yanı sıra konser sırasında yaptığı konuşmalarla ve üst üste gelen ifadeleriyle geceye damga vurdu.

İlçe İsmini ve Statüsünü Yanlış Söyledi

Osmanlı donanmasına gemi üretilen tarihi Kurucaşile ilçesinde sahne alan Erhan Güleryüz ilk olarak konser verdiği yerin adını karıştırarak alandakilere Bartın şeklinde seslendi. Seyircilerin ve görevlilerin uyarıları üzerine sanatçı hatasını düzeltti. Konserin ilerleyen bölümlerinde ise sanatçı bir yanlışlık daha yaptı. Kurucaşile'nin ilçe statüsünde olmasına rağmen bölge halkına hitap ederken "Çok güzel bir beldede yaşıyorsunuz" ifadesini kullandı.

Sandal Yerine Prefabrik Dedi

Sahnede Ahşap Yat ve Tekne Festivali'nin anlamına uygun konuşmak isteyen Erhan Güleryüz ahşap tekneleri överken bir terim hatasına daha imza attı. Sanatçı plastik ve fiberglas malzemeden yapılan tekneleri kastederken prefabrik sandal tabirini kullandı. Doğal malzemelerin önemine değinen Güleryüz konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Daima doğadan tarafım. Daima denizi, ağacı, toprağı, bitkiyi seviyorum. Prefabrik sandallar var ya, onlardan nefret ediyorum. Plastikten yapılanları. Tahta olacak ya ahşap olacak. Yüzyıllardır burada bir sanat yaşatılıyor. Bakın zanaat demedim sanat dedim. Çünkü bir sanattır bu. Ne mutlu size çok güzel bir beldede yaşıyorsunuz."

Belediye Başkanı İle Sahne Diyaloğu

Konser sırasında Kurucaşile Belediye Başkanı Uğur Güneş Erhan Güleryüz'e ahşap bir tekne maketi takdim etti. Hediye için teşekkür eden sanatçı "Bundan sonra kimse Ayna sandalsız bir grup diyemez" şeklinde bir espri yaptı. Belediye Başkanı Güneş ise bu söze karşılık olarak "Ayna grubu ilçemize karadan geldi ama denizden geri göndereceğiz" cevabını verdi. Etkinlik boyunca Ferdi Tayfur, Cem Karaca, Özkan Uğur ve Ahmet Kaya gibi usta isimlerin eserlerini söyleyen Grup Ayna havai fişek gösterileri eşliğinde performansını tamamladı.