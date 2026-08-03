İrem Helvacıoğlu Kızı Sora İle Eğlenceli Anlarını Paylaştı!

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu kızı Sora ile ev ortamında geçirdiği eğlenceli anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Anne ve kızın birlikte vakit geçirdiği videoda eğlenceli dakikalar kayda geçti. Helvacıoğlu'nun kızıyla paylaştığı bu özel görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medya platformlarında geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Oyun Anları Sosyal Medyada Paylaşıldı

İrem Helvacıoğlu evde kızıyla vakit geçirirken çekilen videoda bir gıdıklama oyunu oynadı. Minik Sora'nın annesinin bu oyununa kahkahalarla karşılık verdiği görüldü. Kızının neşeli sesleri ve gülüşü karşısında oyuncunun yaşadığı mutluluk videoya yansıdı. Anne ile kızı arasındaki bu etkileşim oyuncunun takipçileri tarafından ilgiyle takip edildi. Videoda Helvacıoğlu'nun kızıyla olan iletişimi ve aralarındaki bağ net bir şekilde gözler önüne serildi.

Kızı Sora'nın Yüzünü Yine Göstermedi

Ünlü oyuncu bu neşeli videonun ardından sosyal medya hesabından kızıyla çekilmiş yeni bir fotoğraf karesi daha yayınladı. Ancak İrem Helvacıoğlu daha önceki gönderilerinde olduğu gibi bu paylaşımda da Sora'nın yüzünü kapatmayı tercih etti. Çocuğunun yüzünü kamuoyu ile paylaşmama kuralını bozmayan oyuncu bu konuda hassas bir tutum sergilemeyi sürdürdü. Takipçileri ise minik Sora'nın yüzünün ne zaman gösterileceğini merak etmeye devam ediyor.

Sosyal Medya Takipçilerinin Merakı Sürüyor

İrem Helvacıoğlu özel hayatına dair detayları zaman zaman dijital mecralar üzerinden takipçilerine aktarıyor. Oyuncunun kızıyla yaptığı bu son paylaşım kısa sürede yüksek etkileşim rakamlarına ulaştı. Yüzü gizlenen Sora'nın gelişimi ve oyuncunun annelik süreçleri sosyal mecra kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor. Sonuç olarak ünlü isim kızıyla geçirdiği keyifli anları paylaşırken çocuk mahremiyeti konusundaki tutumunu korumaya devam ediyor.