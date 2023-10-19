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Özge Özpirinçci scooter'la geldi otomobille gitti

Oyuncu Özge Özpirinçci, uzun süredir mücadele ettiği ALS hastalığı nedeniyle geçen hafta babası Kadri Emrah Özpirinçci'yi kaybetmişti. Acılı oyuncu, önceki gün Bebek'te elektrikli scooter ile görüntülendi.

Özge Özpirinçci scooter'la geldi otomobille gitti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-10-2023 10:15

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, meslektaşı Burak Yamantürk ile mutlu bir evlilik sürdürüyor ve Mercan adında bir kızları bulunuyor. Ancak, 12 Ekim'de sağlık sorunlarıyla uzun süredir mücadele eden babası Kadri Emrah Özpirinçci'yi kaybetti.

Babasının vefatının ardından Özge Özpirinçci, cenazede gözyaşlarına hakim olamamış, eşi Burak Yamantürk ve oyuncu arkadaşları tarafından teselli edilmişti.

Oyuncu, babasına duygusal bir veda yaparak sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaşmış ve "Hoşçakal babişko. Merak edip de göremediğin her yerdesin artık… Seni çok seviyorum!" notuyla duygularını dile getirmişti.

Özge Özpirinçci, 3.6 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından paylaştığı bu gönderiyle babasına veda etmişti.

Özpirinçci, önceki gün Bebek'te bir elektrikli scooter ile görüntülendi. Bir kuaföre gittiği sırada, kaldırımdan inen bir araç sahibi ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Gazetecilerin ilgisi sonucu scooter'ını park etti ve kuaföre girdi.

Muhabirler, kendisine mikrofon uzattığında, "Konuşmayacağım, lütfen" diyerek röportaj taleplerini geri çevirdi.

 

Uzun süre kuaförde kalan Özge Özpirinçci'yi eşi Burak Yamantürk, çıkışta arabayla alarak evlerine götürdü.

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