Özge Özpirinçci: Karı-koca bir kaçamak yapalım

18 Eylül 2021'de evlenen oyuncu Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, aynı yılın aralık ayında kızları Mercan'ı kucaklarına alarak ebeveynlik duygusunu tadıyor. Şu an ise ikili Bodrum tatilinin tadını çıkarıyor.

Çift, önceki gün Bitez plajında görüntülendi. Güneşin altında vakit geçiren Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, sıcaktan bunalınca serin sulara dalma kararı aldı.

Basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtlayan çift, kızlarını babanenin yanına bıraktıklarını belirtti. Özge Özpirinçci, "Bugün Mercan bizimle değil. Bu fırsatı değerlendirip karı-koca olarak kısa bir kaçamak yapalım" şeklinde konuştu.

Ünlü oyuncu pembe renkli bir bikini giydiği fotoğraflarda görüldü ve çiftin keyifli anları da gözden kaçmadı.