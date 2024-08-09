Özge Özberk'ten anlamlı doğum günü

Başarılı oyuncu Özge Özberk, 13 Ağustos’taki doğum gününü Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Cerebral Palsy Türkiye’ye hediye ediyor. Sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Cerebral Palsy’li çocuklar için başlattığı destek kampanyasına takipçilerini de katılmaya davet etti.

Özberk, paylaşımında şu sözlere yer verdi: "Bu yıl 13 Ağustos’taki doğum günümde yeni yaşıma girerken Cerebral Palsy’li çocuklarımızın önündeki engelleri, iyiliği paylaşarak kaldıralım istiyorum. Doğum günümde tutacağım tüm dilekler hayallere dokunsun, bunlara sizler de ortak olun diye gelin hep birlikte Cerebral Palsy’li çocuklarımızın önündeki engelleri iyiliği paylaşarak kaldıralım!"

Bu anlamlı çağrı, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Özberk, hem doğum gününü kutlamanın hem de çocukların hayatlarına dokunmanın sevincini bir arada yaşayacak.