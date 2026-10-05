Özge Özberk'in Yıllar İçindeki Değişimi Dikkat Çekti: G.O.R.A.'nın Ceku'su Şimdi Nasıl Görünüyor?

Özge Özberk, oyunculuk kariyerinde geride bıraktığı yıllara rağmen izleyicinin hafızasındaki yerini koruyor. Özellikle G.O.R.A. filmindeki Ceku karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncunun yıllar içindeki değişimi, eski görüntülerinin yeniden gündeme gelmesiyle merak konusu oldu. Özberk'in kariyerinin ilk dönemlerinden bugüne uzanan fotoğrafları, sosyal medyada yapılan karşılaştırmalarla yeniden konuşulmaya başladı.

G.O.R.A.'dan Bugüne Uzanan Yolculuk

Özge Özberk, 13 Ağustos 1976'da İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde alan sanatçı, kariyerinin ilk dönemlerinde Bizimkiler, Bizim Ev ve Sır Dosyası gibi yapımlarda rol aldı. Tiyatro sahnesinde de çalışan Özberk, Beşiktaş Kültür Merkezi çatısı altında Otogargara ve Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? gibi projelerde yer aldı.

Oyuncunun geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan yapımlardan biriyse 2004 tarihli G.O.R.A. oldu. Cem Yılmaz'ın filminde Ceku karakterini canlandıran Özberk, bu rolle sinemaseverlerin hafızasında yer etti. Aynı yıl Çemberimde Gül Oya dizisinde Genç Yurdanur karakterine hayat verdi.

Babam ve Oğlum ile Gelen Ödül

Özberk, 2005'te Çağan Irmak imzalı Babam ve Oğlum filminde Birgül karakterini oynadı. Filmdeki performansı, oyuncuya 2006 Sadri Alışık Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü getirdi. Ardından Mavi Gözlü Dev, 120 ve A.R.O.G. gibi sinema projelerinde izleyici karşısına çıktı.

Ekrandaki Rolleriyle de Dikkat Çekti

Televizyon kariyerinde farklı türlerde yapımlara imza atan Özberk; Pis Yedili'de Filiz Öğretmen, Kalbimdeki Deniz'de Deniz Öztuna ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nde Derya Yılmaz karakterlerini canlandırdı. 2023'te Dilek Taşı dizisinde Rüçhan Rona rolünü üstlendi.

Yıllar İçindeki Görüntüsü Yeniden Konuşuluyor

Özberk'in 2004'teki Ceku döneminden bugüne uzanan görüntüleri, aradan geçen 22 yılın ardından yeniden gündeme geldi. 2026'da 50 yaşına giren oyuncunun son görüntüleri, özellikle sosyal medyada geçmişteki hâliyle karşılaştırıldı. Son dönemde Can Yılmaz'ın sunduğu Ballandıra Ballandıra programına konuk olan Özberk, burada verdiği görüntülerle yeniden magazin gündeminde yer aldı.

Oyuncunun yıllar içindeki değişimi konuşulurken kariyerindeki istikrarlı yolculuğu da yeniden hatırlandı. Sinema, televizyon ve tiyatroda farklı karakterlere hayat veren Özberk, özellikle Ceku rolünün üzerinden geçen yıllara rağmen izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.