Özge Özacar, Cannes Kırmızı Halısında Göz Kamaştırdı!

Özge Özacar, Cannes Film Festivali’ndeki kırmızı halı pozlarıyla göz kamaştırdı. Instagram paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Özge Özacar, Cannes Kırmızı Halısında Göz Kamaştırdı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-05-2025 11:15

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Görkem karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Özge Özacar, bu kez güzelliği ve zarafetiyle Cannes Film Festivali’ne damga vurdu. 78’incisi düzenlenen festivale davetli olarak katılan başarılı oyuncu, kırmızı halıdaki etkileyici tarzıyla sosyal medyada gündem oldu.

Cannes'da Şıklığıyla Büyüledi

30 yaşındaki güzel oyuncu, Cannes Film Festivali'nde sergilediği iddialı pozlarını 828 bin takipçili Instagram hesabından paylaştı. Kırmızı halıdaki şıklığı ve zarafetiyle beğeni toplayan Özacar’ın pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı. Festivaldeki görünümüyle moda dünyasının da dikkatini çeken Özge Özacar, uluslararası alanda adından söz ettirmeyi başardı.

Görkem'e Duygusal Veda

Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Görkem' karakteriyle her Cuma akşamı ekranlarda boy gösteren Özacar, geçtiğimiz haftalarda projeye veda etti. Sosyal medya hesabından yaptığı duygusal veda paylaşımında, “İlk günden bugüne zaman ne hızlı geçti sanki. Görkem’i canlandırmak, hikayesini anlatmak çok büyük bir mutluluktu benim için” sözleriyle rolüne veda etti.

Kariyerinde Yükseliş Devam Ediyor

Hem oyunculuğuyla hem de zarafetiyle dikkat çeken Özge Özacar, Cannes çıkarmasıyla kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Festivaldeki varlığı, sadece Türkiye’de değil, dünya genelindeki moda ve sinema çevrelerinde de ilgiyle karşılandı. Sosyal medyadaki güçlü etkileşimiyle dikkat çeken Özacar, Cannes paylaşımlarıyla büyük bir etkileşim yakaladı.

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