Özge Gürel'den Hamilelik İddialarına Net Yanıt: “Hamile Değilim!”

Özge Gürel, hakkındaki hamilelik haberlerine son noktayı koydu: "Hamile değilim, olursa ilk ben açıklarım."

Özge Gürel'den Hamilelik İddialarına Net Yanıt: “Hamile Değilim!”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-05-2025 12:15

Başarılı oyuncu Özge Gürel, hakkında çıkan hamilelik haberlerine açıklık getirdi. Katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gürel, "Hamile değilim. Böyle haberler üç ayda bir çıkıyor. Olursa zaten ilk ben açıklarım" diyerek söylentilere son noktayı koydu.

"Anne Adayı Olursam Seve Seve Açıklarım"

Özge Gürel, açıklamasında anne olmak konusuna da değindi. Güzel oyuncu, “Anne adayı olduğumda hiç çekinmem, bunu seve seve açıklarım” diyerek iddiaların asılsız olduğunu yineledi. Gürel’in samimi açıklamaları, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Yoğun Temposu Tatil Planlarını Etkiledi

Bu sezon oldukça yoğun çalıştığını belirten Özge Gürel, yaz aylarında da yeni projeler olabileceğini söyledi. Bu nedenle tatil planı yapamadıklarını dile getirdi. Oyuncu, “Şansıma hep şehir dışı projelerde yer aldım. Bu yüzden Serkan Çayoğlu ile biraz ayrı kaldık ama bu duruma alıştık” diyerek özel hayatına dair içten açıklamalarda bulundu.

Babalar Günü Vurgusu Dikkat Çekti

Gürel, 2022 yılında evlendiği Serkan Çayoğlu ile ilgili de esprili bir yorum yaptı. “Bu Babalar Günü’nü de kutlayamayacağız” diyen oyuncu, hamilelik haberlerine karşı tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Bu açıklama, ikilinin henüz çocuk sahibi olma planı yapmadığını gözler önüne serdi.

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