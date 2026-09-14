Hamile Gamze Erçel’den Cesur Pozlar!

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Gamze Erçel büyüyen karnıyla verdiği eğlenceli pozları paylaştı. Hande Erçel ve Mavi’nin desteği ise dikkat çekti.

Hamile Gamze Erçel’den Cesur Pozlar!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-09-2026 21:39

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Eşi Caner Yıldırım ve kızı Mavi’yle sık sık hayatından kareler paylaşan Erçel bir süre önce verdiği güzel haberle sevenlerini mutlu etmişti.

Gamze Erçel ve Caner Yıldırım kızları Mavi’nin ardından ikinci kez anne ve baba olacaklarını duyurmuştu. Hamilelik haberini sosyal medya hesabından paylaşan Erçel “Küçük ailemiz büyüyor, artık dört kişiyiz” sözleriyle mutluluğunu takipçileriyle paylaşmıştı.

Büyüyen Karnıyla Poz Verdi

Hamilelik sürecini sosyal medyada paylaşmaya devam eden Gamze Erçel bu kez büyüyen karnıyla verdiği eğlenceli pozlarla dikkat çekti. Hem hamileliğinin tadını çıkaran hem takipçileriyle keyifli anlarını paylaşan Erçel’in yeni kareleri kısa sürede beğeni topladı.

Ünlü isim sosyal medyada son dönemde oldukça popüler olan “Gem-maxing” akımına da katılmıştı. Bu akım kapsamında vücudu renkli taşlarla süsleyen Erçel ortaya oldukça eğlenceli görüntüler çıkarmıştı.

Mavi ve Hande Erçel’den Tam Destek

Gamze Erçel’in bu eğlenceli paylaşımında yalnız olmadığı da ortaya çıktı. Kızı Mavi ve oyuncu kardeşi Hande Erçel abla ve anne adayını bu özel süreçte yalnız bırakmadı.

İkilinin desteğiyle Gamze Erçel’in hamilelik karnı rengarenk taşlarla süslendi. Ortaya çıkan görüntüler ise ailece ne kadar keyifli bir an yaşadıklarını gösterdi.

“Ben Hala O Kızım”

Büyüyen karnıyla verdiği pozlarda hamileliğini eğlenceli bir şekilde yansıtan Gamze Erçel’in paylaşımındaki “Ben hala o kızım” ifadesi de dikkat çekti. Anne olmaya gün sayan Erçel değişen hayatına rağmen enerjisinden ve neşesinden bir şey kaybetmediğini gösterdi.

Takipçileri de ünlü ismin bu doğal ve eğlenceli hallerine yoğun ilgi gösterdi. Gamze Erçel’in ikinci bebeğini beklediği bu dönem sosyal medya paylaşımlarıyla şimdiden oldukça renkli geçiyor.

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