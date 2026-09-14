Hande Demir’den Olay Paylaşım! “Kimse Boşuna Dert Etmesin”

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Hande Demir son dönemde verdiği kilolarla sık sık gündeme geliyor. Üç çocuk annesi olan Demir’in 46 kiloya kadar düşmesi sosyal medyada da oldukça konuşulmuştu. Özellikle son görüntüleri üzerinden birçok yorum yapılırken zayıflama iğnesi kullandığı yönünde iddialar da ortaya atılmıştı.

Ancak Hande Demir bu iddialara daha önce net bir şekilde yanıt vermiş ve böyle bir yöntem kullanmadığını açıklamıştı. Demir 2024 yılında 58 kilo olduğunu spor temposunu artırdıktan sonra herhangi bir diyet uygulamadan 46 kiloya kadar düştüğünü söylemişti.

“İğne Falan Olmadım”

Kilo verme süreciyle ilgili konuşan Hande Demir “İğne falan olmadım. Zayıflamaya ne ihtiyacım vardı ne de niyetim” diyerek iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

Bu süreçte sağlık durumunun ve enerjisinin iyi olduğunu da özellikle belirtmişti. Ancak annesi Revan Sadıkoğlu’nun kızının bu kadar zayıflamasından endişelendiğini anlatan Demir annesinin ısrarı üzerine beslenme düzeninde değişikliğe gitmişti.

Annesinin İsteğiyle Kilo Aldı

Hande Demir annesinin isteği üzerine daha fazla beslenmeye başladığını ve bu dönemde bol bol hamur işi tükettiğini söylemişti. Bunun sonucunda 4 kilo alan Demir 50 kiloya çıktığını ifade etmişti.

Yaşadığı bu değişimin ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar da yakından takip edilmeye devam ediyor.

“Her Halimle Mutluyum”

Hande Demir son olarak yaptığı yeni paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti. Kendisi hakkında yapılan yorumlara sessiz kalmayan Demir bu kez oldukça net bir mesaj verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demir fotoğrafının üzerine “Bedenimle barışığım. Her halimle mutluyum, kendimi seviyorum. Kimse boşuna dert etmesin” notunu ekledi.

Demir’in bu sözleri özellikle son dönemde görüntüsü üzerinden yapılan yorumlara doğrudan bir cevap olarak değerlendirildi. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede takipçilerinden de yoğun ilgi gördü.