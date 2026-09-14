Çağla Boz Hakkında Şok Karar! Ev Hapsine Çarptırıldı

Oyuncu Çağla Boz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Boz Emek Emre ve Ünal Demir ile birlikte adliyeye sevk edildi.

Adliyedeki işlemlerin ardından şüpheliler hakkında verilen karar da belli oldu. Çağla Boz için tutuklama yerine ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Böylece oyuncu belirlenen şartlara uymak kaydıyla serbest bırakıldı.

İki Şüpheli Tutuklandı

Soruşturma kapsamında Çağla Boz’la birlikte gözaltına alınan Emek Emre ve Ünal Demir hakkında ise daha farklı bir karar çıktı. İki şüpheli çıkarıldıkları Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Böylece üç şüpheli hakkında adliyede farklı kararlar verilmiş oldu. Boz ev hapsi şartıyla serbest kalırken Emre ve Demir tutuklandı.

Evlerde Yapılan Aramalarda Dikkat Çeken Detay

Soruşturma kapsamında aralarında Çağla Boz’un da bulunduğu 5 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Boz Emek Emre ve Ünal Demir gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda ise 1 tabanca, 334 fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Soruşturmanın detaylarıyla ilgili adli süreç devam ederken ele geçirilen malzemeler de dosyanın dikkat çeken unsurları arasında yer aldı.

Soruşturma Sürüyor

Çağla Boz’un ev hapsi kararıyla serbest bırakılması sonrası gözler soruşturmanın bundan sonraki aşamasına çevrildi. Oyuncu hakkında verilen kararın tutuklama değil, adli kontrol kapsamında uygulanan ev hapsi olduğu belirtildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen diğer şüphelilerle ilgili sürecin de devam ettiği öğrenildi. Adli makamların yapacağı değerlendirmeler sonrasında dosyayla ilgili yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Bu aşamada soruşturma devam ettiği için Çağla Boz ve diğer şüpheliler hakkındaki suçlamaların kesinleşmiş bir hüküm anlamına gelmediğini de belirtmek gerekiyor. Bundan sonraki süreçte verilecek kararlar merakla bekleniyor.