Demet Akalın Resmen Eridi! Bursa Sahnesinde Gören Şaştı

Sosyal medya paylaşımları açıklamaları ve sahne performanslarıyla magazin gündeminden düşmeyen Demet Akalın bu kez verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekti. Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı son olarak Bursa’da sahneye çıktı. Sahne öncesi ve sahneden paylaştığı kareler ise kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti.

Akalın’ın son dönemde verdiği kiloların iyice belirginleştiği görülürken hayranlarından da peş peşe yorumlar geldi. Kot takımıyla sahneye çıkan şarkıcının fit görüntüsü sosyal medyada oldukça beğenildi.

Sahne Pozlarına Beğeni Yağdı

54 yaşındaki Demet Akalın konser sırasında verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi. Takipçileri ünlü şarkıcının değişen görüntüsüne kayıtsız kalamadı.

Özellikle verdiği kilolarla dikkat çeken Akalın’a “Genç kızlar gibi olmuşsun” şeklinde yorumlar yapıldı. Paylaşımlar kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken Akalın’ın sahne enerjisi de takipçilerinden tam not aldı.

Yoğun Tempo Akalın’ı Yordu

Öte yandan Demet Akalın geçtiğimiz haftalarda Kıbrıs’ta verdiği konserin ardından yoğun çalışma temposundan da söz etmişti. Ünlü şarkıcı son dönemde aldığı işlerin kendisini oldukça yorduğunu söyleyerek yeni konser tekliflerinin çoğunu geri çevirdiğini açıklamıştı.

Akalın “Şu an alınmış işlerin dışında hiçbir iş kabul etmiyorum. Yorgunluğun başka bir seviyesindeyim” diyerek yaşadığı yoğunluğu anlatmıştı. Hatta esprili bir şekilde kendisini “tükenmişlik sendromu”nda olduğunu söyleyerek ifade etmişti.

Yapay Zekâdan da Vazgeçti

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz aylarda “Bi Şey mi Dedin?” şarkısında yapay zekâ kullanmasından duyduğu pişmanlığı da dile getirmişti. Çalışmanın içine sinmediğini söyleyen Akalın bir daha yapay zekâyla klip çekmeyeceğini belirtmişti.

Yaz aylarında uzun süre Bodrum’da tatil yapan şarkıcı, şimdi ise yeniden yoğun konser temposuna döndü. Son Bursa konserindeki görüntüsü de bu dönüşün en çok konuşulan detaylarından biri oldu.