Cem Yılmaz Bastonsuz Ortaya Çıktı! “Kendim Yürüyorum”

Kalp krizi sonrası bastonla görüntülenen Cem Yılmaz bu kez oğlu Kemal’le alışveriş yaparken bastonsuz görüntülendi. Ünlü komedyen “Kendim yürüyorum” dedi.

Cem Yılmaz Bastonsuz Ortaya Çıktı! “Kendim Yürüyorum”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-09-2026 23:28

Geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle gündeme gelen Cem Yılmaz bu kez hayranlarını sevindiren bir görüntüyle ortaya çıktı. Kalp krizi sonrası baston kullanırken objektiflere takılan ünlü komedyen bu kez bastonsuz yürürken görüldü.

Oğlu Kemal Yılmaz’la birlikte Zincirlikuyu’daki bir AVM’ye giden Yılmaz alışveriş turu sırasında basın mensuplarının fotoğraf isteğini de geri çevirmedi. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken komedyen sağlık durumuyla ilgili sorulara ise esprili bir yanıt verdi.

“Bu Defa Bastonum Yok”

Cem Yılmaz kendisini görüntüleyen gazetecilere “Bu defa bastonum yok. Kendim yürüyorum” diyerek hem durumunu anlattı hem daha önceki bastonlu görüntülerine gönderme yaptı.

Ünlü komedyenin bastonsuz şekilde rahatça yürümesi geçtiğimiz haftalardaki görüntülerinin ardından dikkat çekti. Yılmaz’ın keyifli hali de sevenlerini bir hayli rahatlattı.

Bastonlu Görüntüleri Çok Konuşulmuştu

Cem Yılmaz 29 Ağustos’ta Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki evinde kalp krizi geçirmiş ve ardından hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi sırasında anjiyo yapılan Yılmaz bir süre sonra taburcu edilmişti.

Hastaneden çıktıktan günler sonra katıldığı bir davette baston kullanırken görüntülenen komedyenin bu hali kısa sürede magazin gündemine oturmuştu. Yılmaz ise çıkan haberleri fazla ciddiye almak yerine sosyal medya hesabından evindeki baston koleksiyonunu paylaşarak kendine has mizahıyla karşılık vermişti.

Oğlu Kemal İçin Okul Alışverişi Yaptı

Bu kez oğlu Kemal’le birlikte AVM turuna çıkan Cem Yılmaz mağazaları dolaşmayı da ihmal etmedi. Baba-oğul alışveriş sırasında özellikle okul hazırlıklarıyla ilgilendi.

Yılmaz’ın Kemal için okul alışverişi yaptığı öğrenilirken ikilinin keyifli halleri de objektiflere yansıdı. Sağlık sürecinin ardından bastonsuz şekilde görüntülenen Cem Yılmaz’ın bu neşeli hali hayranları tarafından da olumlu karşılandı. Komedyenin “Kendim yürüyorum” sözleri ise günün en çok konuşulan detayı oldu.

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