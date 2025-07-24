Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu Florida Tatilinde Romantik Anlar Yaşıyor

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, yaz sezonunu yurt dışında açan ünlüler arasına katıldı. Ünlü çift, tatil rotası olarak Florida’nın gözde noktalarından Keywest şehrini seçti. 2022 yılında Almanya'nın Karlsruhe kentinde dünya evine giren çift, romantik paylaşımlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal Medyada "Sadece Temmuz" Paylaşımı

Özge Gürel, tatildeki keyifli anlarını 6,1 milyon takipçisiyle paylaştı. Oyuncu, fotoğraflarının altına “Sadece Temmuz” notunu ekleyerek takipçilerine yaz ruhunu hissettirdi. Bu paylaşıma kayıtsız kalmayan eşi Serkan Çayoğlu ise, “Seninle hep Temmuz” yorumunu yaparak romantizmi zirveye taşıdı.

Florida Tatili ile Gündemde

Son dönemde projelerinden çok özel hayatıyla gündemde olan çift, tatil fotoğraflarıyla beğeni topluyor. Florida'nın sıcak atmosferinde keyifli anlar yaşayan Gürel ve Çayoğlu, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı. Çiftin birlikte geçirdiği huzurlu anlar, sevenleri tarafından “yılın en romantik tatili” olarak yorumlandı.

Hayranlarından Yoğun İlgi

Tatilde enerjisi ve samimi paylaşımlarıyla öne çıkan Özge Gürel, sosyal medyada tatil fotoğraflarına hayranlarından yoğun ilgi gördü. Serkan Çayoğlu’nun yorumuyla romantik bir atmosfer oluşturan çift, adeta takipçilerine yaz aşkını hatırlattı. Ünlü çiftin Florida tatilinden paylaştıkları karelerin, magazin dünyasında uzun süre konuşulması bekleniyor.