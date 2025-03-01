Özge Gürel ve Fatih Gühan, “The Annesi Ninja” filminde buluşuyor!

Yapımcılığını Alper Aydın’ın üstlendiği, senaryosunu ve yönetmenliğini Sinan Yabgu Ünal’ın yaptığı film, sanat filmi kategorisinde yer alacak. Fatih Gühan, filmde Kerim karakterini canlandırırken, Özge Gürel ise Melis rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Çekimlerine 14 Mart’ta başlanması planlanan film, Avşa Adası ve Balıkesir’de hayat bulacak. “The Annesi Ninja”, kötü biten bir ilişkinin ardından Kerim ve Melis’in geçmişle hesaplaşmasını etkileyici bir dille ele alacak.

Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde dikkat çeken Fatih Gühan’ın sinema projesi, hayranlarını heyecanlandırırken, Özge Gürel ve Gühan’ın uyumu da merakla bekleniyor.