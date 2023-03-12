Özge Gürel 'makyajsızım' dedi, fotoğrafların silinmesini istedi!

Serkan Çayoğlu-Özge Gürel çifti önceki akşam Nişantaşı'nda sinemadan çıkarken görüntülendi.

"ARABAYI BEKLİYORUM"

Kameraları fark edince telaş yapan ikiliden Çayoğlu, "Neden sinemadan ayrı ayrı çıktınız Serkan Bey?" sorusuna, "Arabayı valeye verdik. Onu bekliyorum" yanıtını verdi.

YÜZÜNÜ SAKLADI

Çayoğlu'nun aracı teslim almasının ardından ise Özge Gürel ise yüzünü saklayarak hızlı adımlarla açıklama yapmadan arabaya bindi.

"FOTOĞRAFLARI SİLER MİSİNİZ?"

Makyajsız haliyle dikkat çeken oyuncu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Makyajsızım o fotoğrafları siler misiniz?" dedi. Gazetecilerden 'hayır' cevabını alan Gürel'in keyfi bir hayli kaçtı.