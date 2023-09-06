Özge Gürel iddialı pozlarıyla beğeni topladı!

Son olarak "Sipahi" dizisiyle televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan 36 yaşındaki oyuncu, cesur bir elbise seçimiyle gözleri üzerine çekti. Özge Gürel'ün doğal güzelliği ve şıklığı, izleyicilerden ve hayranlarından büyük övgü aldı.

Ünlü oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorumlarda bulunanlar arasında, "Doktorlar" dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Gamze Topuz da vardı. Topuz, "Ay Özge, senin gibi bir güzellik olamaz" şeklinde övgülerde bulundu.



Özge Gürel'in paylaşımını beğenen diğer ünlü isimler arasında Yağmur Tanrısevsin, Merve Oflaz, Aybüke Pusat ve Hazal Subaşı da yer aldı.



