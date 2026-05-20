Özge Gürel Cannes'da Alvodovar'ın galasında

Özge Gürel uluslararası sinema arenasındaki güçlü duruşu sayesinde Türkiye'yi küresel ölçekte temsil etmeye devam ediyor. Dünyanın en prestijli sinema etkinliklerinin başında gelen bu büyük organizasyonda yer alan ünlü oyuncu estetik stiliyle festivalde adından söz ettirmeyi başardı. Dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan deneyimli aktris Fransa'da katıldığı farklı etkinliklerde yabancı basının da yakın takibindeydi.

Cannes Kırmızı Halısında Dikkat Çeken Yürüyüş

Yetenekli sanatçı 79'uncu Cannes Film Festivali'nin dördüncü gününde sinema sektörünün kalbinin attığı kırmızı halı seremonisinde boy gösterdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın ortaklaşa yürüttüğü Türkiye Invites You projesi kapsamında geçen hafta şehre giden ünlü isim bu kez oldukça özel bir davetle kırmızı halıya adım attı. Kilian Paris'in resmi davetlisi şeklinde törendeki yerini alan güzel oyuncu festival sarayının önünde basın mensuplarına poz verdi.

Özel Tasarım Elbisesi ve Seçkin Mücevher Tercihi

Uluslararası medyanın yoğun ilgi gösterdiği bu yürüyüş esnasında ünlü oyuncu seçtiği kıyafetle moda takibini yapanlardan tam not aldı. Gecede Museum of Fine Clothing markasına ait özel tasarım bir elbise giyen başarılı aktris bu tarzını Kafkas Mücevher'in göz alıcı takılarıyla destekledi. Kendine has kombinasyonuyla fark yaratan ve kameralara rahat pozlar veren Özge Gürel kırmızı halı geçişinin ardından ana salona geçiş yaptı. Güzel yıldız dünyaca ünlü İspanyol yönetmen Pedro Almodóvar'ın festivalin ana yarışma kategorisinde yarışan ve merakla beklenen Amarga Navidad filminin resmi galasını izleyen isimler arasında yer aldı.

Variety Etkinliğinde Küresel Sektöre Hitap Etti

Fransa'da geçirdiği süre zarfında sadece film gösterimlerini takip etmekle yetinmeyen ünlü oyuncu pek çok küresel ölçekli organizasyonda da aktif rol üstlendi. Güzel aktris İtalyan Global Series Festival ekibinin organize ettiği ve dünyanın farklı yerlerinden yapımcıları sinemacıları ve televizyon yöneticilerini bir araya getiren prestijli Variety Etkinliğinde sahne aldı. Sektörün küresel temsilcilerine hitap eden başarılı isim vizyoner duruşuyla salondaki konuklardan büyük takdir gördü.

Geçtiğimiz yıl aynı festival kapsamında uluslararası düzeydeki başarıları nedeniyle “Excellence Award – International Star” ödülüne layık görülen Özge Gürel’in küresel popülaritesi her geçen gün artmaya devam ediyor. Başta İtalya olmak üzere, Latin Amerika ülkelerinden MENA bölgesine kadar uzanan çok geniş bir coğrafyada milyonlarca takipçisi bulunan ünlü sanatçı, Cannes’daki bu etkili katılımıyla küresel bir marka yüzü olduğunu bir kez daha ortaya koydu.