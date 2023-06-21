Özge Borak'tan teknede bikinili poz

Ünlü oyuncu Özge Borak, son paylaşımıyla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Yaz sezonunu açan Borak, siyah bikinisiyle objektif karşısına geçti. Tekne pozuna eklediği "O yaz buraya gelecek" notuyla takipçilerini heyecanlandıran ünlü isim, binlerce beğeni ve olumlu yorum aldı.

41 yaşındaki oyuncu Özge Borak, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yaz sezonunu kutladı. Siyah bikinisiyle çekilen pozunu takipçileriyle paylaşan Borak, "O yaz buraya gelecek" notunu düştü. Fit vücudu ve güzellik dolu gülümsemesiyle dikkat çeken ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve olumlu yorum aldı.

Özge Borak'ın bikinili pozu, takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Hayranları, Borak'ın güzelliğini ve formunu övgülerle ifade ederek, "Çok güzelsin", "Siyah çok yakışmış", "Bronz ten çok güzel durmuş" gibi yorumlarla desteklerini dile getirdi. Borak'ın esmerleşmiş teni ise takipçilerinden büyük beğeni topladı.

Özge Borak'ın siyah bikinili pozu, sosyal medyada günün konuşulan konuları arasına girdi. Ünlü oyuncunun fit hali ve pozitif enerjisi, takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.