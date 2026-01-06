Özcan Deniz’den Eşi Samar Dadgar’a Tam Destek: "Hazmedemiyorlar!"

Özcan Deniz'den eşi Samar Dadgar'a tam destek! Ailesiyle küs olan Özcan Deniz, annesinin hastalığı döneminde paylaşım yapan eşini savundu. Akın Akınözü ile yapay zekalı dizi müjdesi!

Özcan Deniz’den Eşi Samar Dadgar’a Tam Destek:
Yayın Tarihi : 06-01-2026 12:49

Antalya konseri dönüşü İstanbul Havalimanı’nda objektiflere yansıyan Özcan Deniz, hem yeni projeleri hem de ailesiyle yaşadığı gerilim hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eşi Samar Dadgar’ın bir yemek programındaki performansı sonrası ailesinden gelen eleştirilere sert çıkan Deniz, eşinin arkasında durdu.

"Samar ile Gurur Duyuyorum"

Kanser tedavisi gören annesi Kadriye Deniz’in hastaneye kaldırıldığı dönemde, eşi Samar Dadgar’ın sosyal medyada yemek programıyla ilgili paylaşımlar yapması, Deniz ailesi tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Özcan Deniz, eşine yönelik "karalama" kampanyası yapıldığını belirterek şunları söyledi:

"Çok başarılı bir iş yaptı, 40 kişiye yemek veriyor. Onu karalamak, zarar vermek isteyenler var. Kimse Samar'ın kendini bu kadar güzel ifade edeceğini beklemiyordu. Hazmedilmesi kolay değil, kendisiyle gurur duyuyorum."

Annesi Kadriye Deniz ile ilgili soruları ise "Bu konulara girmek istemiyorum" diyerek yanıtsız bıraktı.

 Yapay Zekâ Destekli Yeni Dizi Yolda!

Özcan Deniz, kariyerindeki yeni rotasını da ilk kez paylaştı. Akın Akınözü ile başrolü paylaşacağı projenin heyecan verici bir teknolojiyle hazırlandığını duyurdu:

  • Yapay Zekâ Projesi: "Yapay zekâ destekli bir dizi çekiyoruz. Çekimleri devam ediyor."

  • "Son Yemek" Filmi: Öykü Karayel ile başrolü paylaştığı film hakkında; "Müzikleriyle uğraşıyoruz, çok az işi kaldı" müjdesini verdi.

2025 Muhasebesi: "İş Açısından Güzel, Özel Hayat Zor"

Geride bıraktığımız 2025 yılını değerlendiren ünlü sanatçı, "Bu yıl iş güç açısından verimli ve güzel geçti ama onun dışında zor bir yıldı" diyerek ailesiyle yaşadığı kopukluğa ve zorlu sürece göndermede bulundu.

