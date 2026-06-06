Güller ve Günahlar'ın Berrak’ı Oya Unustası: “Beni Kızdırıyor"

Kanal D’nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar’da canlandırdığı Berrak karakteriyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Oya Unustası, Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu. Oyuncu programda rolüne ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. Rolünü canlandırırken zaman zaman garip hissettiğini dile getiren Unustası, karakterin sınırları zorlayan yapısına değindi. Ünlü oyuncu, "Dünyanın en tatlı çocuğunu doğurmuş ama ona akla hayale gelmeyecek kötülükler yapıyor. O yüzden kendimi biraz garip hissediyorum" ifadelerini kullanarak rolün ağırlığına dikkat çekti.

"Berrak Beni Kızdırıyor"

Bir oyuncu olarak hayat verdiği her karakteri anlamaya çalıştığını, aynı çabayı Berrak için de gösterdiğini belirten Unustası rolüyle sık sık çatışma yaşadığını itiraf etti. Karakteriyle empati kurma sürecini anlatan güzel oyuncu, "Empati kurmaya, ortak bir şey bulmaya çalışıyorsunuz. Ben Berrak’ı anlamaya çalışıyorum. Berrak beni kızdırıyor, böyle bir döngüde ilerliyoruz" şeklinde konuşarak yaşadığı içsel süreci aktardı.

"Karakter Sayesinde Kendimi Fark Ettim"

Hikayenin merkezinde yer alan Berrak'ın kendisine adeta bir ayna tuttuğunu ve kendi davranışlarını sorgulamasına yol açtığını belirten Oya Unustası, canlandırdığı rolden çıkardığı dersleri şu sözlerle dile getirdi: "Hepimiz aslında hayatımızda ne kadar iyi insanlar olduğumuzu düşünsek de bir şekilde fark etmeden zarar veriyoruz ve hatta manipülasyon yapıyoruz sevdiklerimize... Berrak sayesinde onu fark ettim. Yani şefkatli olduğumu düşünürken aslında mükemmeliyetçi bir yerden müdahale ettiğimi fark ettim. Öyle bir faydası oldu."