Beyazıt Öztürk Sırrını Açıkladı: “Hiç İşi Bilen İnsan Almadım"

Kanal D’de ekrana gelen genel kültür programı Beyaz’la Joker’in sunuculuğunu üstlenen ünlü şovmen Beyazıt Öztürk başarısının ardındaki sırrı paylaştı. Haliç Kongre Merkezi’nde bu yıl 25’incisi düzenlenen Perakende Günleri Onur Ödülleri’nin sunuculuğunu gerçekleştiren Öztürk, iş yaşamındaki başarısını ekip arkadaşlarını seçerken benimsediği bir yaklaşıma borçlu olduğunu söyledi.

"İyi Kalpli İnsana İş Öğretirsin"

Ekip arkadaşlarının tecrübeli olup olmadıklarından ziyade karakterlerine önem verdiğini vurgulayan ünlü sunucu, "Benim taktiğim şuydu; yanımda çalışanları seçerken hiç işi bilen insan almadım. İyi kalpli insan aldım. İyi kalpli insana iş öğretirsin. İşi bilen insana iyi kalpli olmayı öğretemezsin" diyerek iş dünyasına mesaj verdi.

Gecede Beyazıt Öztürk'ün sahne performansına ve duruşuna övgüde bulunan Kiğılı Kurucusu Abdullah Kiğılı, "Beyazıt çizgisini hiç bozmadı. Adam gibi adamdır. 85 milyon onu seviyor. Helal olsun ailene, ne mutlu seni bize kazandırdılar. Bir özelliği de var, benim gibi Fenerbahçeli" sözleriyle salondan büyük alkış topladı. Öztürk ise sektörün liderlerinden feyz almaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

"Şimdi Yarışmaya İhtiyacımız Var"

Uzun yıllar sunduğu talk-show programıyla televizyon tarihine damga vuran Öztürk, Türkiye'nin değişen ekran beklentilerine de değindi. Eğlence sektöründeki misyonunu başarıyla tamamladığını belirten ünlü televizyoncu yeni projesiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Geçmişe ve bugüne dair konuşan Beyazıt Öztürk, "Türkiye’nin gülmeye ihtiyacı vardı, yaptık. Şimdi genel kültür programı yapıyorum. Yarışmaya da ihtiyacımız var" ifadelerini kullanarak ekranlardaki yeni döneminden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.