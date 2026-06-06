Bülent Ersoy Parmaklarında Servet Taşıyor: Yüzükleri Olay Oldu!

Diva Bülent Ersoy, sosyal medyada paylaşılan son görüntülerindeki devasa pırlanta ve zümrüt yüzükleriyle magazin gündemine bomba gibi düştü

Bülent Ersoy Parmaklarında Servet Taşıyor: Yüzükleri Olay Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-06-2026 21:55

Türk müziğinin Divası Bülent Ersoy ihtişamlı yaşam tarzı ve göz kamaştıran mücevher koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Siyah tonların hakim olduğu şık bir kombinle objektif karşısına geçen ünlü sanatçı parmaklarını süsleyen devasa pırlanta ve zümrüt yüzükleriyle dikkatleri üzerine çekti. Görünümünü taşlarla bezeli güneş gözlüğü, lüks bir saat ve pembe rujuyla tamamlayan Ersoy gösterişli stilinden ödün vermediğini sevenleriyle paylaştı. 

Ünlü sanatçının mücevherleri kadar her zamanki gibi kusursuzca uzatılmış ikonik protez tırnakları ve taş detaylı lüks gözlüğü de şıklığını tamamlayan en iddialı unsurlar arasında yer aldı. Tepeden tırnağa büyük bir özenle hazırlanan Diva, kendine has tarzıyla görsel bir şölen sundu.

Sosyal Medyada Yorum Yağmuru

Diva'nın parmaklarında bir servet taşıdığı o anlar sosyal medya platformlarında viral oldu. Magazin dünyası Ersoy'un lüks aksesuarlarını konuşurken takipçileri Diva'nın paylaşımına binlerce yorum yaptı. Kullanıcılar, "Diva yine ihtişamından ödün vermiyor" ve "Şıklığın ve gösterişin tek adı Bülent Ersoy" ifadeleriyle ünlü sanatçıya övgüler yağdırdı.

"Yeşil Yüzüğü Bana Verseniz Dertlerim Bitecek"

Yıllardır lüks harcamaları ve dudak uçuklatan takılarıyla adından söz ettiren Bülent Ersoy'un paylaşımına gelen bir takipçi yorumu ise kırıp geçirdi. Ersoy'un parmağındaki devasa zümrüt yüzüğe gözü takılan bir sosyal medya kullanıcısının, "Bülent Hanım, yeşil yüzüğünüzü bana verseniz vallahi bütün dertlerim bitecek" şeklindeki esprili ricası etkileşimi zirveye taşıdı. 

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