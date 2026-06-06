Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan Roland Garros Çıkarması

Fransa'nın başkenti Paris her yıl olduğu gibi bu sene de dünya tenisinin kalbinin attığı merkez haline geldi. Sezonun en prestijli toprak kort turnuvası olan Roland Garros spor dünyasından isimlerin yanı sıra sanat ve magazin dünyasının önde gelen simalarını da tribünlerinde ağırlamaya devam ediyor. Türkiye'nin yakından tanıdığı popüler isimlerin organizasyona katılımı dikkat çekti. Sporun coşkusunu Paris atmosferiyle birleştiren ünlüler turnuvanın heyecanını sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Örnek Çift Tribünde

Uzun zamandır devam eden istikrarlı evlilikleriyle bilinen Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti tenis tutkularını Fransa'ya taşıdı. 2008 yılında hayatlarını birleştiren ve o günden bu yana herkesin beğenisini kazanan ikili Paris seyahatlerinden peş peşe kareler yayınladı. Aktif yaşam tarzları ve doğa seyahatleriyle sık sık gündeme gelen ünlü çift bu kez korttaki büyük mücadeleyi izledi. Dünyanın en iyi raketlerini canlı izleme fırsatı yakalayan Altuğ ve Atacan çifti tribündeki tarzlarıyla da adlarından söz ettirdi. İkilinin Instagram hesaplarından paylaştığı fotoğraflar kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Sinem Kobal Şıklığı

Roland Garros kortlarında boy gösteren tek isim Altuğ ve Atacan çifti değildi. Son dönemde ekran projelerine ara vererek vaktinin büyük kısmını ailesine ayıran oyuncu Sinem Kobal da turnuvayı izlemek için Fransa'nın yolunu tuttu. Tribündeki yerini alan Kobal sade ama son derece zarif tarzıyla Paris sokaklarında boy gösterdi. Uzun süredir televizyon dünyasından uzak kalan başarılı oyuncu bu seyahatle birlikte sosyal medyada gündeminin üst sıralarına yerleşti. Fransa seyahati boyunca turnuva alanından ve Paris'in ikonik noktalarından estetik kareler paylaşan Sinem Kobal takipçilerinden tam not aldı.