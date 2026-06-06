Sahipsizler'in Zeliha'sı Doğa Bayram'ın Yeni Projesi Belli Oldu!

Doğa Bayram, Star TV için dünyaca ünlü "Ruby"den uyarlanan Ay Yapım imzalı "Başkalarının Hayatı" dizisinde yer alacak.

Sahipsizler'in Zeliha'sı Doğa Bayram'ın Yeni Projesi Belli Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-06-2026 20:21

Yönetmen koltuğunda başarılı isim Burak Müjdeci’nin oturacağı, senaryosunu ise Türk televizyon tarihinin usta kalemlerinden Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor. Son dönemde sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla adından sıkça söz ettiren genç kuşağın parlak yıldızlarından Doğa Bayram dizinin başrol karakterlerinden biri olan "Neslihan" rolü için yapım şirketiyle el sıkıştı.

Hülya'nın Sınıf Arkadaşı Olacak

Yetenekli oyuncu Doğa Bayram, "Sahipsizler" dizisindeki başarılı performansının ardından bu kez çok farklı bir karakterle izleyici karşısına çıkacak. Yeni projesinde "Neslihan" karakterini canlandıracak oyuncu dizide önemli bir yere sahip olacak. Bayram, Eylül Lize Kandemir’in hayat vereceği "Hülya" karakterinin en yakın arkadaşı olarak ekranlardaki yerini alacak.

Dizinin Çekimleri Haftaya Başlayacak

"Başkalarının Hayatı" dizisiyle büyük bir çıkış yakalamaya hazırlanan Doğa Bayram'ın yeni sezondaki ekran macerası hayranları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Dizinin çekimlerinin önümüzdeki haftalarda başlaması planlanırken Doğa Bayram'ın canlandıracağı Neslihan karakteri şimdiden büyük merak uyandırıyor.

Özel Hayatında da Mutluluğu Yakaladı

Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Doğa Bayram sadece mesleki başarılarıyla değil özel hayatındaki mutlu birlikteliğiyle de magazin dünyasının takibinde bulunuyor. Güzel oyuncu bir süredir Türk futbolunun genç yeteneklerinden eski Beşiktaşlı milli futbolcu Emirhan İlkhan ile mutlu bir aşk yaşıyor. Kariyerini İtalya Serie A ekiplerinden Torino'da başarıyla sürdüren ünlü futbolcu geçtiğimiz günlerde sevgilisinin 24. yaşını kutlamak adına romantik bir jeste imza atmıştı. Otomobil içerisinde çekilen samimi bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan genç futbolcu paylaşımının altına "İyi ki doğdun sevgilim" notunu düşerek Bayram'u duyduğu aşkı ilan etmişti.

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