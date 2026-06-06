Ozan Güven Sessizliğini Bozdu: "Çok Şık Bir Kurban Seçildim"

2020 yılında o dönemki sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiasıyla yargılanan ve "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Ozan Güven sessizliğini bozdu. A Para’da yayınlanan "Biz Bize" programına konuk olan ünlü oyuncu hakkındaki telefon gaspı iddialarını yalanladı.

"Aramızda Bir Arbede Yaşandı"

Deniz Bulutsuz ile yaşadıklarını anlatan ünlü oyuncu, "Yardımcım sokakta kendisini bekliyordu; yani gasp iddiası kesinlikle asılsızdır. Telefonunu alma gibi bir durum da söz konusu değil. Ayrılmak istediğimi ve bu ayrılığın kesin olduğunu anlayınca aramızda bir arbede yaşandı. Bu sırada bir abajur meselesi oldu; abajuru tuttuğum esnada yüzü çizildi, hatta sonrasında tentürdiyot getirdi. Bu beş davadan sadece 'abajurla, silahla adam yaralamak' suçundan hüküm giydim, diğer dört iddiadan ise tamamen beraat ettim" ifadelerini kullandı.

"Bu Süreç Hayatımdan 6 Yıl Götürdü ve Beni Kahretti"

Geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de Mehmet Aslantuğ ile birlikte oturduğu bir mekanda protesto edilen oyuncu, "Benim canım yandı ama umarım yaşananlar kadınlar lehine farkındalığı artırmaya yarar. Ben anamın evladıyım; hayatıma giren kadınlara, setin çaycısına, komşularıma, beni tanıyan herkese sorun; benim hayatımda böyle bir kara leke yoktur, olamaz da. Bu süreç hayatımdan 6 yıl götürdü ve beni kahretti. Benimle ilgili şüpheye düşen, hayal kırıklığı yaşayan tüm kadınlardan samimiyetle özür dilerim. Ben ekmeğimi her türlü kazanırım; televizyona çıkmasam da gider çalışır, oğlumu okuturum. Ancak maalesef bu süreçte çok şık bir kurban seçildim" şeklinde sözlerini sürdürdü.

"Ben Ona Kesinlikle Dokunmadım"

Deniz Bulutsuz'un basına yansıyan darp fotoğrafları hakkında da açıklamalar yapan oyuncu, "Servis edilen o fotoğrafları olaydan ancak bir hafta sonra gördüm. Olay gecesi kendisini yardımcım eve götürdü ve kapıda aşağı inmesini bekledi. Ertesi gün ise benim otomobilimle arkadaşlarıyla birlikte Bursa'ya gitti. Hafta içi yaşanan o 4-5 günlük süreçten sonra otomobilimi geri getirdi ve olaydan 6 gün sonra da tamamen ayrıldı. Ben ona kesinlikle dokunmadım; benden sonra ne olduğunu bilemem. Gözündeki kırmızılığa gelirsek; evet, olaydan bir gün önce göz tansiyonu rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gidilmişti. Bugüne kadar konuşmamamın asıl sebebi de bu konuların ulu orta tartışılmasıydı" dedi.