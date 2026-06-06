Ozan Güven Sessizliğini Bozdu: "Çok Şık Bir Kurban Seçildim"

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiasıyla hapis cezası alan Ozan Güven yaşadığı sürece dair açıklamalarda bulundu.

Ozan Güven Sessizliğini Bozdu:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-06-2026 20:36

2020 yılında o dönemki sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiasıyla yargılanan ve "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Ozan Güven sessizliğini bozdu. A Para’da yayınlanan "Biz Bize" programına konuk olan ünlü oyuncu hakkındaki telefon gaspı iddialarını yalanladı.

"Aramızda Bir Arbede Yaşandı"

Deniz Bulutsuz ile yaşadıklarını anlatan ünlü oyuncu, "Yardımcım sokakta kendisini bekliyordu; yani gasp iddiası kesinlikle asılsızdır. Telefonunu alma gibi bir durum da söz konusu değil. Ayrılmak istediğimi ve bu ayrılığın kesin olduğunu anlayınca aramızda bir arbede yaşandı. Bu sırada bir abajur meselesi oldu; abajuru tuttuğum esnada yüzü çizildi, hatta sonrasında tentürdiyot getirdi. Bu beş davadan sadece 'abajurla, silahla adam yaralamak' suçundan hüküm giydim, diğer dört iddiadan ise tamamen beraat ettim" ifadelerini kullandı.

"Bu Süreç Hayatımdan 6 Yıl Götürdü ve Beni Kahretti"

Geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de Mehmet Aslantuğ ile birlikte oturduğu bir mekanda protesto edilen oyuncu, "Benim canım yandı ama umarım yaşananlar kadınlar lehine farkındalığı artırmaya yarar. Ben anamın evladıyım; hayatıma giren kadınlara, setin çaycısına, komşularıma, beni tanıyan herkese sorun; benim hayatımda böyle bir kara leke yoktur, olamaz da. Bu süreç hayatımdan 6 yıl götürdü ve beni kahretti. Benimle ilgili şüpheye düşen, hayal kırıklığı yaşayan tüm kadınlardan samimiyetle özür dilerim. Ben ekmeğimi her türlü kazanırım; televizyona çıkmasam da gider çalışır, oğlumu okuturum. Ancak maalesef bu süreçte çok şık bir kurban seçildim" şeklinde sözlerini sürdürdü.

"Ben Ona Kesinlikle Dokunmadım"

Deniz Bulutsuz'un basına yansıyan darp fotoğrafları hakkında da açıklamalar yapan oyuncu, "Servis edilen o fotoğrafları olaydan ancak bir hafta sonra gördüm. Olay gecesi kendisini yardımcım eve götürdü ve kapıda aşağı inmesini bekledi. Ertesi gün ise benim otomobilimle arkadaşlarıyla birlikte Bursa'ya gitti. Hafta içi yaşanan o 4-5 günlük süreçten sonra otomobilimi geri getirdi ve olaydan 6 gün sonra da tamamen ayrıldı. Ben ona kesinlikle dokunmadım; benden sonra ne olduğunu bilemem. Gözündeki kırmızılığa gelirsek; evet, olaydan bir gün önce göz tansiyonu rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gidilmişti. Bugüne kadar konuşmamamın asıl sebebi de bu konuların ulu orta tartışılmasıydı" dedi.

Benzer Haberler
Dilan Polat'ın Instagram Hesabına Erişim Engeli Geldi! Dilan Polat'ın Instagram Hesabına Erişim Engeli Geldi!
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan Roland Garros Çıkarması Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan Roland Garros Çıkarması
Bülent Ersoy Parmaklarında Servet Taşıyor: Yüzükleri Olay Oldu! Bülent Ersoy Parmaklarında Servet Taşıyor: Yüzükleri Olay Oldu!
Güller ve Günahlar'ın Berrak’ı Oya Unustası: “Beni Kızdırıyor Güller ve Günahlar'ın Berrak’ı Oya Unustası: “Beni Kızdırıyor"
Beyazıt Öztürk Sırrını Açıkladı: “Hiç İşi Bilen İnsan Almadım Beyazıt Öztürk Sırrını Açıkladı: “Hiç İşi Bilen İnsan Almadım"
Sahipsizler'in Zeliha'sı Doğa Bayram'ın Yeni Projesi Belli Oldu! Sahipsizler'in Zeliha'sı Doğa Bayram'ın Yeni Projesi Belli Oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Reha Muhtar'ın Şoke Eden Vasiyeti Ortaya Çıktı
  • 03-06-2026 14:46

Reha Muhtar'ın Şoke Eden Vasiyeti Ortaya Çıktı

Dilan Polat'ın Instagram Hesabına Erişim Engeli Geldi!
  • 06-06-2026 22:37

Dilan Polat'ın Instagram Hesabına Erişim Engeli Geldi!

Öykü Çelik Aşkı Londra'da Bıraktı: İşte Yeni Planı!
  • 05-06-2026 21:37

Öykü Çelik Aşkı Londra'da Bıraktı: İşte Yeni Planı!

Yılmaz Morgül: Acun Ilıcalı'nın Ayağına Kapandım
  • 01-06-2026 18:14

Yılmaz Morgül: Acun Ilıcalı'nın Ayağına Kapandım

Farah Zeynep Abdullah’tan Şok Açıklama!
  • 01-06-2026 21:34

Farah Zeynep Abdullah’tan Şok Açıklama!