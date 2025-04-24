Özcan Deniz Deprem Sonrası Bahçeye Çadır Kurdu: "Geceyi Dışarıda Geçirdik"

Deprem sonrası Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar geceyi evlerinin bahçesinde kurdukları çadırda geçirdi. Fotoğraf sosyal medyada ilgi gördü.

Özcan Deniz Deprem Sonrası Bahçeye Çadır Kurdu:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-04-2025 10:59

Silivri açıklarında dün meydana gelen ve 13 saniye süren 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevresinde büyük panik yarattı. Gün boyunca 170'in üzerinde artçı sarsıntı yaşanırken, birçok vatandaş evine girmeye cesaret edemedi. Ünlü isim Özcan Deniz de geceyi çadırda geçirdi.

Deprem Sonrası İstanbul’da Endişe Hakimdi

İlk olarak 3.9 büyüklüğünde bir deprem 12.19’da Silivri açıklarında kaydedildi. Ardından saat 12.50'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki sarsıntı, İstanbul’un neredeyse tamamında şiddetli bir şekilde hissedildi. Artçılar saatlerce devam etti, bazıları ise 5.9’a kadar ulaştı. Vatandaşlar, özellikle gece saatlerinde evlerine girmekte tereddüt yaşadı.

Özcan Deniz ve Eşi Geceyi Bahçedeki Çadırda Geçirdi

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, deprem sonrasında önlem alarak geceyi dışarıda geçirmeyi tercih etti. Eşi Samar Dadgar, evlerinin önüne kurdukları çadırın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Instagram'da paylaşılan karede, çiftin küçük oğullarıyla birlikte bahçede güvenli bir alan oluşturduğu görüldü.

Samar Dadgar’dan Deprem Paylaşımı: “Tedbirli Olmak Şart”

Samar Dadgar, yaptığı paylaşımda “Herkese geçmiş olsun. Dikkatli ve hazırlıklı olmak zorundayız. Gecemizi böyle geçirdik” notunu düştü. Bu paylaşım, takipçilerinden büyük ilgi gördü ve birçok kişi yorumlarıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

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