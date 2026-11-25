Bir dönem televizyon ekranlarının tanınan sunucuları arasında yer alan Murat Başoğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındı. 2017 yılında Bodrum'da bir teknede yeğeniyle çekilen görüntülerin ortaya çıkmasının ardından kamuoyunda oluşan tepkilerle ekranlardan uzaklaşan Murat Başoğlu'nun gözaltına alınması gündemde geniş yankı uyandırdı. Gelişmenin ardından eski sunucunun son dönemdeki yaşamı ve Yunanistan’da yaptığı iş de merak konusu oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturmasında Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı bulundurulması, temini ve ticareti ile fuhuş suçlamaları kapsamında sürdürüldüğü bildirildi. Dosya kapsamında toplam 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilirken Murat Başoğlu da operasyonda gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Murat Başoğlu'nun 2017 yılında Bodrum’da yaşanan gelişmelerin ardından televizyon kariyerini sonlandırarak uzun süre gözlerden uzak bir yaşam sürdüğü aktarıldı.

Murat Başoğlu Şimdilerde Yunanistan’da Ne Yapıyor?

Gözaltı haberiyle birlikte Murat Başoğlu'nun şimdilerde ne iş yaptığı ve son hali araştırılmaya başlandı. Sunuculuk kariyerinin ardından Türkiye'deki ekran dünyasından uzaklaşan Murat Başoğlu’nun, sosyal medya hesabında paylaştığı videolarla yeni yaşamına dair bilgiler verdiği öğrenildi.

Paylaşımlara göre Murat Başoğlu Yunanistan'da emlak danışmanlığı yapıyor. Atina'daki gayrimenkul projeleri ve yatırım yoluyla oturum izni süreçlerine yönelik danışmanlık faaliyetlerinde bulunduğu belirtilen Murat Başoğlu'nun son görünümü de sosyal medyada dikkat çekti. Soruşturma kapsamındaki adli işlemler ise sürüyor.